Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como usar AHA e BHA para tratar poros, manchas e oleosidade

Mulher

Como escolher entre ácidos AHA e BHA para a pele?

A confusão entre as siglas AHA e BHA frequentemente leva à compra de produtos ineficazes ou agressivos para determinados tipos de pele. O resultado visual depende menos da concentração do produto e mais da compreensão de como cada grupo atua: enquanto alguns refinam a superfície, outros penetram nos poros para atuar sobre a oleosidade.

Осенний уход с ретинолом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осенний уход с ретинолом

Ácidos AHA: textura e tom

Os alfa-hidroxiácidos (AHA) são compostos solúveis em água que atuam na camada superior da epiderme. Este grupo inclui os ácidos glicólico, lático e mandélico. Eles funcionam rompendo as ligações entre as células mortas, o que estimula a renovação da pele, sendo indicados para quem busca reduzir a opacidade, linhas finas e manchas.

"O ácido glicólico possui a menor molécula, penetrando mais profundamente e proporcionando um efeito de luminosidade mais visível. No entanto, iniciantes devem começar pelo lático ou mandélico, que agem de forma mais suave e reduzem o risco de irritação", explica Alina Chernova, especialista em fórmulas cosméticas, em conversa com o Pravda. Ru.

Descamação intensa ou vermelhidão persistente não indicam eficácia, mas sim dano à barreira protetora. Ao utilizar séruns ativos, é fundamental que o restante da rotina seja focado em hidratação para evitar a desidratação cutânea.

Ácidos BHA: limpeza profunda dos poros

O beta-hidroxiácido (representado na cosmética pelo ácido salicílico) é lipossolúvel. Essa característica permite que ele atravesse a camada de sebo e penetre nos poros, dissolvendo plugues sebáceos e prevenindo comedões fechados. É a opção indicada para peles oleosas e combinadas com tendência a erupções.

"O ácido salicílico atua na redução de processos inflamatórios e no aperto dos poros. É preciso cuidado para não ressecar a pele: o uso excessivo de BHA pode causar oleosidade compensatória, onde a pele produz mais sebo em resposta a uma limpeza agressiva", esclarece Ilya Rudnev, dermatocosmetologista, à Pravda. Ru.

Combinação de ativos e uso com retinol

Alguns tônicos já trazem a combinação balanceada de AHA e BHA. Caso utilize produtos isolados, recomenda-se alternar o horário — por exemplo, BHA pela manhã (com SPF) e AHA à noite — ou utilizá-los em dias diferentes. A combinação com retinoides exige atenção redobrada.

Problema da pele Ativo recomendado e efeito
Tom irregular e opaco Ácido Glicólico: renova a superfície e devolve o brilho
Cravos e brilho excessivo Ácido Salicílico (BHA): limpa os poros internamente
Ressecamento e descamação Ácido Lático: esfolia suavemente e hidrata
Marcas de acne e manchas Ácido Mandélico ou Glicólico: suaviza a pigmentação

Proteção solar e frequência

O uso de ácidos, especialmente AHA, aumenta a fotossensibilidade da pele. Mesmo após a aplicação noturna, é obrigatório o uso de protetor solar com SPF 30 ou superior na manhã seguinte; a negligência pode causar manchas pigmentares difíceis de remover. Além disso, o ressecamento por ativos agressivos pode evidenciar rugas na região dos olhos.

"O cuidado com ácidos é uma maratona, não um sprint. Não tente acelerar resultados aumentando a frequência. Comece com 1 a 2 vezes por semana, adaptando a pele à esfoliação, e baseie-se nas sensações reais da pele, não em promessas publicitárias", recomenda a cosmetologista-esteticista Tatyana Gromova ao Pravda. Ru.

Dúvidas frequentes

  • Uso no verão: É permitido, desde que a proteção solar seja rigorosa. Caso a reaplicação do SPF não seja possível, recomenda-se limitar os AHA e manter apenas formas suaves de ácido salicílico.
  • Descamação forte: Interrompa o uso de ácidos e retinol. Utilize produtos com ceramidas, pantenol e ácido hialurônico até a recuperação da barreira cutânea.
  • Pele sensível: Ácidos mandélico ou lático em baixas concentrações são as melhores opções, pois suas moléculas maiores penetram mais lentamente e irritam menos.
  • Necessidade de enxágue: Depende do produto. Tônicos e séruns geralmente não exigem enxágue, mas peelings com concentração acima de 10-15% devem ser neutralizados ou removidos com água após o tempo exato indicado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Mulher
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
últimos materiais
Como aplicar couro autocolante em móveis e objetos
Como usar AHA e BHA para tratar poros, manchas e oleosidade
Radioterapia de baixa dose reduz risco de incapacidade por osteoartrite do joelho em 67%
Kamaz investe US 51,5 milhões no Mali para criar ecossistema de manutenção e logística
Piso pegajoso na cozinha: mistura simples dissolve a gordura sem esforço
Anvisa autoriza fase I de testes da vacina Vivaxin contra malária por Plasmodium vivax no Brasil
Choque silencioso: infecções disparam tumores em escala global
ANTA Sports assume controle estratégico da Puma com compra de 29,06% do capital
Abobrinhas douradas ao estilo georgiano: o segredo da textura perfeita
O segredo para modernizar a estampa de poá no guarda-roupa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.