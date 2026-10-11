Como usar AHA e BHA para tratar poros, manchas e oleosidade

A confusão entre as siglas AHA e BHA frequentemente leva à compra de produtos ineficazes ou agressivos para determinados tipos de pele. O resultado visual depende menos da concentração do produto e mais da compreensão de como cada grupo atua: enquanto alguns refinam a superfície, outros penetram nos poros para atuar sobre a oleosidade.
Os alfa-hidroxiácidos (AHA) são compostos solúveis em água que atuam na camada superior da epiderme. Este grupo inclui os ácidos glicólico, lático e mandélico. Eles funcionam rompendo as ligações entre as células mortas, o que estimula a renovação da pele, sendo indicados para quem busca reduzir a opacidade, linhas finas e manchas.
Descamação intensa ou vermelhidão persistente não indicam eficácia, mas sim dano à barreira protetora. Ao utilizar séruns ativos, é fundamental que o restante da rotina seja focado em hidratação para evitar a desidratação cutânea.
O beta-hidroxiácido (representado na cosmética pelo ácido salicílico) é lipossolúvel. Essa característica permite que ele atravesse a camada de sebo e penetre nos poros, dissolvendo plugues sebáceos e prevenindo comedões fechados. É a opção indicada para peles oleosas e combinadas com tendência a erupções.
Alguns tônicos já trazem a combinação balanceada de AHA e BHA. Caso utilize produtos isolados, recomenda-se alternar o horário — por exemplo, BHA pela manhã (com SPF) e AHA à noite — ou utilizá-los em dias diferentes. A combinação com retinoides exige atenção redobrada.
|Problema da pele
|Ativo recomendado e efeito
|Tom irregular e opaco
|Ácido Glicólico: renova a superfície e devolve o brilho
|Cravos e brilho excessivo
|Ácido Salicílico (BHA): limpa os poros internamente
|Ressecamento e descamação
|Ácido Lático: esfolia suavemente e hidrata
|Marcas de acne e manchas
|Ácido Mandélico ou Glicólico: suaviza a pigmentação
O uso de ácidos, especialmente AHA, aumenta a fotossensibilidade da pele. Mesmo após a aplicação noturna, é obrigatório o uso de protetor solar com SPF 30 ou superior na manhã seguinte; a negligência pode causar manchas pigmentares difíceis de remover. Além disso, o ressecamento por ativos agressivos pode evidenciar rugas na região dos olhos.
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