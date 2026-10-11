Como usar AHA e BHA para tratar poros, manchas e oleosidade

Como escolher entre ácidos AHA e BHA para a pele?

A confusão entre as siglas AHA e BHA frequentemente leva à compra de produtos ineficazes ou agressivos para determinados tipos de pele. O resultado visual depende menos da concentração do produto e mais da compreensão de como cada grupo atua: enquanto alguns refinam a superfície, outros penetram nos poros para atuar sobre a oleosidade.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенний уход с ретинолом

Ácidos AHA: textura e tom

Os alfa-hidroxiácidos (AHA) são compostos solúveis em água que atuam na camada superior da epiderme. Este grupo inclui os ácidos glicólico, lático e mandélico. Eles funcionam rompendo as ligações entre as células mortas, o que estimula a renovação da pele, sendo indicados para quem busca reduzir a opacidade, linhas finas e manchas.

"O ácido glicólico possui a menor molécula, penetrando mais profundamente e proporcionando um efeito de luminosidade mais visível. No entanto, iniciantes devem começar pelo lático ou mandélico, que agem de forma mais suave e reduzem o risco de irritação", explica Alina Chernova, especialista em fórmulas cosméticas, em conversa com o Pravda. Ru.

Descamação intensa ou vermelhidão persistente não indicam eficácia, mas sim dano à barreira protetora. Ao utilizar séruns ativos, é fundamental que o restante da rotina seja focado em hidratação para evitar a desidratação cutânea.

Ácidos BHA: limpeza profunda dos poros

O beta-hidroxiácido (representado na cosmética pelo ácido salicílico) é lipossolúvel. Essa característica permite que ele atravesse a camada de sebo e penetre nos poros, dissolvendo plugues sebáceos e prevenindo comedões fechados. É a opção indicada para peles oleosas e combinadas com tendência a erupções.

"O ácido salicílico atua na redução de processos inflamatórios e no aperto dos poros. É preciso cuidado para não ressecar a pele: o uso excessivo de BHA pode causar oleosidade compensatória, onde a pele produz mais sebo em resposta a uma limpeza agressiva", esclarece Ilya Rudnev, dermatocosmetologista, à Pravda. Ru.

Combinação de ativos e uso com retinol

Alguns tônicos já trazem a combinação balanceada de AHA e BHA. Caso utilize produtos isolados, recomenda-se alternar o horário — por exemplo, BHA pela manhã (com SPF) e AHA à noite — ou utilizá-los em dias diferentes. A combinação com retinoides exige atenção redobrada.

Problema da pele Ativo recomendado e efeito Tom irregular e opaco Ácido Glicólico: renova a superfície e devolve o brilho Cravos e brilho excessivo Ácido Salicílico (BHA): limpa os poros internamente Ressecamento e descamação Ácido Lático: esfolia suavemente e hidrata Marcas de acne e manchas Ácido Mandélico ou Glicólico: suaviza a pigmentação

Proteção solar e frequência

O uso de ácidos, especialmente AHA, aumenta a fotossensibilidade da pele. Mesmo após a aplicação noturna, é obrigatório o uso de protetor solar com SPF 30 ou superior na manhã seguinte; a negligência pode causar manchas pigmentares difíceis de remover. Além disso, o ressecamento por ativos agressivos pode evidenciar rugas na região dos olhos.

"O cuidado com ácidos é uma maratona, não um sprint. Não tente acelerar resultados aumentando a frequência. Comece com 1 a 2 vezes por semana, adaptando a pele à esfoliação, e baseie-se nas sensações reais da pele, não em promessas publicitárias", recomenda a cosmetologista-esteticista Tatyana Gromova ao Pravda. Ru.

Dúvidas frequentes

Uso no verão: É permitido, desde que a proteção solar seja rigorosa. Caso a reaplicação do SPF não seja possível, recomenda-se limitar os AHA e manter apenas formas suaves de ácido salicílico.

É permitido, desde que a proteção solar seja rigorosa. Caso a reaplicação do SPF não seja possível, recomenda-se limitar os AHA e manter apenas formas suaves de ácido salicílico. Descamação forte: Interrompa o uso de ácidos e retinol. Utilize produtos com ceramidas, pantenol e ácido hialurônico até a recuperação da barreira cutânea.

Interrompa o uso de ácidos e retinol. Utilize produtos com ceramidas, pantenol e ácido hialurônico até a recuperação da barreira cutânea. Pele sensível: Ácidos mandélico ou lático em baixas concentrações são as melhores opções, pois suas moléculas maiores penetram mais lentamente e irritam menos.

Ácidos mandélico ou lático em baixas concentrações são as melhores opções, pois suas moléculas maiores penetram mais lentamente e irritam menos. Necessidade de enxágue: Depende do produto. Tônicos e séruns geralmente não exigem enxágue, mas peelings com concentração acima de 10-15% devem ser neutralizados ou removidos com água após o tempo exato indicado.