O segredo para modernizar a estampa de poá no guarda-roupa

A estampa de poá retorna às passarelas e ao street style, afastando-se da imagem de "roupa de avó". Para 2026, o padrão clássico passa por uma transformação: designers trocam a geometria rígida por linhas suaves e paletas de cores não convencionais.

Photo: https://www.vogue.com by Vogue Runway, Carolina Herrera, Moschino, Rodarte, Marina Moscone Платье в горошек тренд 2025

O desafio atual é incorporar esse print feminino sem recriar um figurino dos anos 50. A chave para um visual contemporâneo está na escolha das texturas, na escala do desenho e na combinação com acessórios modernos.

O impacto da escala: a vantagem do poá miúdo

O tamanho do desenho altera a percepção das proporções. Círculos grandes e contrastantes tendem a ampliar visualmente as áreas onde são aplicados. Já o poá miúdo é interpretado pelo olhar quase como uma textura monocromática, tornando a peça mais versátil e básica.

Em 2026, destaca-se o ritmo "difuso", com pontos de diâmetros variados ou distribuição caótica, o que evita que o visual fique excessivamente infantil.

"As tendências atuais de estampas ditam o afastamento da simetria perfeita. Ao escolher o poá, priorize padrões irregulares — eles são mais dinâmicos e se adaptam melhor ao guarda-roupa cotidiano", explica Anna Morozova , especialista em tendências da indústria da beleza.

Cores: além do contraste preto e branco

A combinação tradicional de pontos brancos sobre fundo preto pode carregar um ar excessivamente vintage. Para modernizar a imagem, recomenda-se a aposta em tons naturais e suavizados. Uma alternativa são as composições da estética Bambi Core, que utiliza nuances de chocolate, café e leite, resultando em um visual sofisticado que se adapta a diferentes tons de pele.

Tecidos e silhuetas dinâmicas

O poá funciona melhor em tecidos fluidos. Materiais rígidos, como algodão pesado ou lã densa, podem deixar a silhueta estática. A viscose, a seda e o chiffon permitem que a estampa acompanhe o movimento do corpo, tornando a estrutura de vestidos e blusas mais leve.

"Saias leves cortadas no viés com estampa de poá são uma opção segura para quem busca modernidade. Quando o tecido flui, até o desenho mais conservador ganha atualidade", observa a stylist Aliya Sadykova.

Styling: equilibrando o romantismo

Para evitar o efeito de "festa temática", deve-se fugir de combinações literais de retro, como colares de pérolas e batom vermelho intenso. A tendência de 2026 sugere contrastar a feminilidade do print com itens minimalistas ou robustos. Bolsas de estrutura rígida ou tênis discretos equilibram a ingenuidade do poá.

"Quebre a formalidade da estampa com peças simples: uma camiseta básica, um blazer oversize ou jeans. O contraste entre o romantismo do poá e o rigor do corte masculino define a moda de 2026", destaca a fashion blogger Yana Klimova.

Hábito/Erro Recomendação/Resultado Combinar poá com pérolas e scarpins Adicione tênis ou um blazer moderno para equilibrar Poá branco grande sobre fundo preto Tente fundos em chocolate ou oliva para um efeito suave Tecidos rígidos e estruturados Opte por viscose ou seda para criar movimento Fileiras de pontos perfeitamente alinhadas Busque prints caóticos para um visual contemporâneo

Dúvidas comuns sobre o uso de poá

Qual tamanho de poá favorece a silhueta? O poá miúdo e médio em fundos escuros cria um efeito visual mais contínuo. Recomenda-se evitar círculos muito grandes em áreas que não se deseja destacar.

O poá miúdo e médio em fundos escuros cria um efeito visual mais contínuo. Recomenda-se evitar círculos muito grandes em áreas que não se deseja destacar. Como usar blusa de poá no escritório? A melhor combinação são calças largas de corte reto ou jeans sem ornamentos, evitando que o visual fique excessivamente formal.

A melhor combinação são calças largas de corte reto ou jeans sem ornamentos, evitando que o visual fique excessivamente formal. É possível combinar poá com outras estampas? Sim, desde que estejam na mesma gama cromática. O poá harmoniza com listras ou xadrez, contanto que uma estampa seja dominante e a outra menor.

Sim, desde que estejam na mesma gama cromática. O poá harmoniza com listras ou xadrez, contanto que uma estampa seja dominante e a outra menor. O poá é indicado para eventos noturnos? Sim. Um vestido-slip de seda natural com poá, acompanhado de sandálias minimalistas, é uma opção elegante para a noite.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.