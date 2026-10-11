O segredo para modernizar a estampa de poá no guarda-roupa

A estampa de poá retorna às passarelas e ao street style, afastando-se da imagem de "roupa de avó". Para 2026, o padrão clássico passa por uma transformação: designers trocam a geometria rígida por linhas suaves e paletas de cores não convencionais.
O desafio atual é incorporar esse print feminino sem recriar um figurino dos anos 50. A chave para um visual contemporâneo está na escolha das texturas, na escala do desenho e na combinação com acessórios modernos.
O tamanho do desenho altera a percepção das proporções. Círculos grandes e contrastantes tendem a ampliar visualmente as áreas onde são aplicados. Já o poá miúdo é interpretado pelo olhar quase como uma textura monocromática, tornando a peça mais versátil e básica.
Em 2026, destaca-se o ritmo "difuso", com pontos de diâmetros variados ou distribuição caótica, o que evita que o visual fique excessivamente infantil.
A combinação tradicional de pontos brancos sobre fundo preto pode carregar um ar excessivamente vintage. Para modernizar a imagem, recomenda-se a aposta em tons naturais e suavizados. Uma alternativa são as composições da estética Bambi Core, que utiliza nuances de chocolate, café e leite, resultando em um visual sofisticado que se adapta a diferentes tons de pele.
O poá funciona melhor em tecidos fluidos. Materiais rígidos, como algodão pesado ou lã densa, podem deixar a silhueta estática. A viscose, a seda e o chiffon permitem que a estampa acompanhe o movimento do corpo, tornando a estrutura de vestidos e blusas mais leve.
Para evitar o efeito de "festa temática", deve-se fugir de combinações literais de retro, como colares de pérolas e batom vermelho intenso. A tendência de 2026 sugere contrastar a feminilidade do print com itens minimalistas ou robustos. Bolsas de estrutura rígida ou tênis discretos equilibram a ingenuidade do poá.
|Hábito/Erro
|Recomendação/Resultado
|Combinar poá com pérolas e scarpins
|Adicione tênis ou um blazer moderno para equilibrar
|Poá branco grande sobre fundo preto
|Tente fundos em chocolate ou oliva para um efeito suave
|Tecidos rígidos e estruturados
|Opte por viscose ou seda para criar movimento
|Fileiras de pontos perfeitamente alinhadas
|Busque prints caóticos para um visual contemporâneo
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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