Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave?

É possível obter lábios com aparência mais volumosa e definida sem recorrer a procedimentos estéticos. A tendência atual resgata conceitos dos anos 90, mas adapta-os para um resultado natural através do contorno suave, que corrige a forma sem deixar o rosto com aspecto artificial.
O aumento visual ocorre por meio da manipulação de luz e sombra. Ao desenhar a linha do lápis entre 1 e 2 milímetros além do limite natural dos lábios, cria-se uma nova superfície que o olhar interpreta como volume adicional.
Para evitar que a boca fique com formato arredondado e perca a elegância, a maior parte do trabalho deve ser concentrada no arco do cupido e no centro do lábio inferior. Essa técnica cria o efeito de preenchimento visual frequentemente visto em ícones de estilo como Lily-Rose Depp.
Para simular volume, recomenda-se tons suaves e neutros, como rosa antigo, bege-amarronzado e caramelo. Cores nude frias imitam sombras naturais, sendo ideais para o novo contorno. Tons excessivamente vibrantes ou escuros podem evidenciar assimetrias e diminuir visualmente os lábios.
|Erro Comum
|Solução / Resultado
|Contorno excessivo nos cantos da boca
|Aumento apenas no centro para manter a forma natural
|Linha brusca entre lápis e batom
|Esfumar para o centro para criar transição suave
|Gloss aplicado em toda a superfície
|Brilho apenas no centro para efeito 3D
Quanto ao material, a especialista em composições cosméticas Alina Chernova recomenda lápis com mina equilibrada: firme o suficiente para linhas precisas, mas maleável para um bom esfumado.
Como toque final, a aplicação de gloss transparente ou iluminador no arco do cupido e no centro do lábio inferior atrai a luz, conferindo maior viço e profundidade ao visual.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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