Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave

Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave?

É possível obter lábios com aparência mais volumosa e definida sem recorrer a procedimentos estéticos. A tendência atual resgata conceitos dos anos 90, mas adapta-os para um resultado natural através do contorno suave, que corrige a forma sem deixar o rosto com aspecto artificial.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Губы с розовой перламутровой помадой

A lógica do volume visual

O aumento visual ocorre por meio da manipulação de luz e sombra. Ao desenhar a linha do lápis entre 1 e 2 milímetros além do limite natural dos lábios, cria-se uma nova superfície que o olhar interpreta como volume adicional.

"O trabalho com o contorno exige precisão. Se a linha for estendida demais nos cantos da boca, a expressão do rosto torna-se artificial. O foco deve estar apenas na parte central", afirma a maquiadora Anastasiya Korshunova.

Para evitar que a boca fique com formato arredondado e perca a elegância, a maior parte do trabalho deve ser concentrada no arco do cupido e no centro do lábio inferior. Essa técnica cria o efeito de preenchimento visual frequentemente visto em ícones de estilo como Lily-Rose Depp.

Passo a passo para o contorno ideal

Preparação: Aplique corretivo ou uma base leve nas bordas dos lábios para suavizar o limite natural e a pigmentação, facilitando a precisão do novo traço.

Aplique corretivo ou uma base leve nas bordas dos lábios para suavizar o limite natural e a pigmentação, facilitando a precisão do novo traço. Definição: Desenhe a nova forma com lápis, priorizando o volume vertical em vez da expansão horizontal.

Desenhe a nova forma com lápis, priorizando o volume vertical em vez da expansão horizontal. Esfumado: Esfume o lápis para dentro dos lábios para eliminar linhas rígidas. Segundo a especialista em cosméticos decorativos Anna Plotnikova, isso evita que a maquiagem pareça datada ou artificial.

Esfume o lápis para dentro dos lábios para eliminar linhas rígidas. Segundo a especialista em cosméticos decorativos Anna Plotnikova, isso evita que a maquiagem pareça datada ou artificial. Preenchimento: Preencha toda a superfície dos lábios com o mesmo lápis. Isso aumenta a durabilidade do batom e evita que a cor desapareça do centro, deixando apenas a borda marcada.

Cores e texturas para naturalidade

Para simular volume, recomenda-se tons suaves e neutros, como rosa antigo, bege-amarronzado e caramelo. Cores nude frias imitam sombras naturais, sendo ideais para o novo contorno. Tons excessivamente vibrantes ou escuros podem evidenciar assimetrias e diminuir visualmente os lábios.

Erro Comum Solução / Resultado Contorno excessivo nos cantos da boca Aumento apenas no centro para manter a forma natural Linha brusca entre lápis e batom Esfumar para o centro para criar transição suave Gloss aplicado em toda a superfície Brilho apenas no centro para efeito 3D

Quanto ao material, a especialista em composições cosméticas Alina Chernova recomenda lápis com mina equilibrada: firme o suficiente para linhas precisas, mas maleável para um bom esfumado.

Como toque final, a aplicação de gloss transparente ou iluminador no arco do cupido e no centro do lábio inferior atrai a luz, conferindo maior viço e profundidade ao visual.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.