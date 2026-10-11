O fim do bege: por que a cor clássica não é mais status?

O bege ainda é o símbolo do luxo silencioso?

Por muito tempo, o look total beige foi a tradução visual da "estética do dinheiro antigo". No entanto, a combinação de suéteres de cashmere cor de aveia com trench coats areia tornou-se previsível, transformando-se em um padrão seguro, mas sem profundidade. Para o outono de 2026, a moda migra para tons mais complexos e táteis.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимний гардероб

A saturação do bege

A onipresença do bege como marcador de status fez com que a cor perdesse sua individualidade. Em contextos urbanos, dominados por concreto e vidro, os tons areia tendem a parecer pálidos. Especialistas apontam que o monocromático bege reduz a arquitetura da silhueta, resultando em um visual difuso.

"O bege tornou-se uma muleta para quem tem medo de errar. No entanto, a elegância atual reside em combinações mais ousadas, como a integração de jaquetas de couro em tons escuros e profundos", afirma Anna Morozova , especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com o Pravda. Ru.

As novas cores do repertório sofisticado

Cinzento Intelectual: Substituindo o areia, surgem as variantes esfumaçadas e peroladas, como o slate grey (ardósia) e o mushroom (cogumelo). Essas cores ganham definição em materiais como camurça, couro fosco e cashmere, oferecendo uma profundidade visual que muda conforme a luz.

Branco Leitoso: O branco puro, com aspecto clínico, perde espaço para tons de creme, porcelana e leite. Essas nuances trazem um calor interno que suaviza a aparência do rosto, alinhando-se a tendências de beleza como as unhas leitosas e texturas cremosas translúcidas.

"A mudança de paleta reflete-se também nos cuidados pessoais. Observamos a transição de maquiagens agressivas para um brilho suave. Mas nenhum tom salva o visual se negligenciarmos detalhes básicos, como o cuidado com os pés e mãos", pontua Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, à Pravda. Ru.

Chocolate Emocional: Tons de espresso, chocolate amargo e castanho retornam como base de contraste. Diferente do bege, o marrom confere estrutura ao look e dispensa excesso de acessórios dourados para transmitir nobreza, especialmente em lã densa ou couro fosco.

Guia de atualização do guarda-roupa

A transição para a nova fase do luxo silencioso não exige a substituição total das peças, mas sim um ajuste nas proporções e contrastes.

Hábito Antigo Alternativa Atual / Resultado Monocromático total bege Blazer cinza com tricô branco leitoso Acessórios bege (bolsa, sapatos) Couro ou camurça chocolate para contraste Camisas branco neve Tons creme e leite para suavizar o visual Trench coat bege como único foco Casaco grafite ou capa chocolate

Dúvidas frequentes sobre a transição de cores

Devo descartar as roupas beges? Não. O bege continua sendo básico, mas a sugestão é evitar o uso da cabeça aos pés. Combine calças areia com um suéter cinza ou use um cinto chocolate em vestidos creme.

Não. O bege continua sendo básico, mas a sugestão é evitar o uso da cabeça aos pés. Combine calças areia com um suéter cinza ou use um cinto chocolate em vestidos creme. Qual cinza evita a aparência pálida? Opte pelo mushroom grey ou perolado quente, que possuem pigmentos marrons ou rosados, adaptando-se melhor a diversos tons de pele.

Opte pelo mushroom grey ou perolado quente, que possuem pigmentos marrons ou rosados, adaptando-se melhor a diversos tons de pele. O tom chocolate serve para eventos noturnos? Sim, é uma alternativa sofisticada ao preto. Em cetim ou veludo, o chocolate escuro torna-se luxuoso, especialmente com acentos em vinho ou ameixa.

Sim, é uma alternativa sofisticada ao preto. Em cetim ou veludo, o chocolate escuro torna-se luxuoso, especialmente com acentos em vinho ou ameixa. Por que preferir o branco leitoso ao branco puro? O tom leitoso parece mais natural e orgânico. Ele disfarça melhor imperfeições do tecido e harmoniza com as cores naturais da pele e do cabelo.