Neste outono, o destaque do calçado urbano migra dos modelos rígidos para as jazz shoes (sapatos de jazz). Tradicionalmente confinados aos estúdios de dança, esses sapatos de amarração chegam às ruas propondo um equilíbrio entre a estética formal e a flexibilidade extrema.
O diferencial central desta peça é a ausência de um chassi rígido. Sem estruturas internas pesadas, o calçado permite que o pé se movimente naturalmente, reduzindo a fadiga ao final do dia e priorizando o conforto como fator determinante para o guarda-roupa cotidiano.
As jazz shoes surgiram no início do século passado para atender à necessidade de mobilidade total dos dançarinos. Elas são, essencialmente, uma versão simplificada dos Oxford clássicos, porém sem as inserções rígidas e solados massivos. Essa arquitetura evita atritos excessivos e não limita a articulação das juntas.
A estrutura é marcada por uma textura plástica: sem contraforte rígido no calcanhar ou biqueira endurecida, o sapato molda-se ao pé como se fosse uma meia densa. O solado fino e maleável acompanha cada curvatura do passo. Os materiais variam entre couro macio, camurça e tecidos leves — sendo este último indicado para dias quentes devido à maior respirabilidade.
A transição para as passarelas trouxe novas interpretações cromáticas. Se antes predominavam o preto e o bege, as coleções atuais introduzem tons vibrantes como azul, vermelho e dourado, transformando um item utilitário em um ponto focal do visual. Os designers mantêm a amarração de caráter masculino, mas suavizam o conjunto através da variação de texturas e cores, tornando-o universal.
|Tipo de Calçado
|Principal Característica
|Loafers
|Forma rígida e aspecto formal
|Sapatilhas
|Compactas e delicadas
|Jazz Shoes
|Flexibilidade máxima e conforto dinâmico
A versatilidade permite que elas substituam tênis ou sapatilhas em diversas ocasiões:
Escolha: O solado deve ser fino, porém denso o suficiente para proteger contra irregularidades do asfalto. Na prova, os dedos não devem pressionar a biqueira e o pé deve ficar firme, mas sem compressão.
Limitações: Por serem extremamente maleáveis e possuírem solados finos, não são indicadas para dias chuvosos, pois a água penetra facilmente e pode deformar o material.
Dicas extras:
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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