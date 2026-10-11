Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas

Qual a alternativa confortável aos loafers e sapatilhas para esta estação?

Neste outono, o destaque do calçado urbano migra dos modelos rígidos para as jazz shoes (sapatos de jazz). Tradicionalmente confinados aos estúdios de dança, esses sapatos de amarração chegam às ruas propondo um equilíbrio entre a estética formal e a flexibilidade extrema.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джазовые туфли

O diferencial central desta peça é a ausência de um chassi rígido. Sem estruturas internas pesadas, o calçado permite que o pé se movimente naturalmente, reduzindo a fadiga ao final do dia e priorizando o conforto como fator determinante para o guarda-roupa cotidiano.

Origem e construção: do palco para as ruas

As jazz shoes surgiram no início do século passado para atender à necessidade de mobilidade total dos dançarinos. Elas são, essencialmente, uma versão simplificada dos Oxford clássicos, porém sem as inserções rígidas e solados massivos. Essa arquitetura evita atritos excessivos e não limita a articulação das juntas.

"As jazz shoes transmitem uma imagem de liberdade característica da era do jazz, mas hoje tornaram-se a base para quem cansou de tênis volumosos", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza.

A estrutura é marcada por uma textura plástica: sem contraforte rígido no calcanhar ou biqueira endurecida, o sapato molda-se ao pé como se fosse uma meia densa. O solado fino e maleável acompanha cada curvatura do passo. Os materiais variam entre couro macio, camurça e tecidos leves — sendo este último indicado para dias quentes devido à maior respirabilidade.

"É fundamental que o material tenha um curtimento de alta qualidade, caso contrário, a ausência de estrutura fará com que o calçado perca a forma rapidamente", alerta Ksenia Anisimova , especialista em cuidados com o couro.

Tendências e paleta de cores

A transição para as passarelas trouxe novas interpretações cromáticas. Se antes predominavam o preto e o bege, as coleções atuais introduzem tons vibrantes como azul, vermelho e dourado, transformando um item utilitário em um ponto focal do visual. Os designers mantêm a amarração de caráter masculino, mas suavizam o conjunto através da variação de texturas e cores, tornando-o universal.

Tipo de Calçado Principal Característica Loafers Forma rígida e aspecto formal Sapatilhas Compactas e delicadas Jazz Shoes Flexibilidade máxima e conforto dinâmico

Como combinar as jazz shoes no dia a dia

A versatilidade permite que elas substituam tênis ou sapatilhas em diversas ocasiões:

Com ternos: Quebram a rigidez da alfaiataria, trazendo um ar mais descontraído.

Quebram a rigidez da alfaiataria, trazendo um ar mais descontraído. Casual: Combinam com jeans e camisetas básicas sem sobrecarregar o look.

Combinam com jeans e camisetas básicas sem sobrecarregar o look. Feminino suave: Contrastam bem com saias midi ou vestidos de malha, equilibrando a delicadeza do tecido com a amarração do sapato.

"O ponto principal é a manutenção da limpeza, pois o couro macio marca mais facilmente. Recomenda-se o uso de produtos específicos para tratar vincos", orienta Sadykova Aliya , estilista e image-maker.

Guia prático de uso

Escolha: O solado deve ser fino, porém denso o suficiente para proteger contra irregularidades do asfalto. Na prova, os dedos não devem pressionar a biqueira e o pé deve ficar firme, mas sem compressão.

Limitações: Por serem extremamente maleáveis e possuírem solados finos, não são indicadas para dias chuvosos, pois a água penetra facilmente e pode deformar o material.

Dicas extras:

Para quem possui pisada plana, recomenda-se adicionar palmilhas ortopédicas, já que a ausência de amortecimento pode cansar o arco do pé em longas caminhadas.

Podem ser usadas sem meias (dependendo da sensibilidade ao couro), com meias invisíveis ou, para um estilo retrô, com meias brancas altas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.