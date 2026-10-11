Como realçar o olhar sem usar rímel e manter a naturalidade

A tendência da naturalidade máxima está substituindo o hábito de aplicar camadas densas de máscara para cílios diariamente. A ausência de pigmento nos fios deixa de ser vista como falta de cuidado e passa a ser uma escolha estética que valoriza a profundidade natural do olhar, eliminando problemas comuns de cosméticos resistentes, como borrões e resíduos escuros sob os olhos.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Макросъемка человеческого глаза с серо-голубой радужкой

Vantagens estéticas e cuidados com os cílios

A eliminação da máscara pode deixar as pálpebras visualmente mais leves e abrir o olhar. Além disso, evita-se a aparência de cansaço ao final do dia, causada pelo peso do produto nos fios.

"O uso constante de produtos decorativos e a remoção agressiva levam inevitavelmente a microdanos. Quando damos descanso aos cílios, a estrutura se recupera, eles param de quebrar e cair, o que resulta em um efeito visual melhor do que qualquer cosmético a longo prazo", explica a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.

Para que esse estilo funcione, a preparação da pele é fundamental. Sem os contrastes fortes nos olhos, irregularidades no tom da pele tornam-se mais evidentes, exigindo foco maior na hidratação e na uniformização leve da face.

Técnicas para realçar o olhar naturalmente

O processo começa com a aplicação de sérum hidratante e creme facial. O corretivo deve ser aplicado pontualmente, evitando a linha de crescimento dos cílios para manter a naturalidade das expressões. Para dar definição, recomenda-se o uso do curvador (curler), que levanta os fios sem adicionar cor.

"Se houver necessidade de mais definição, utilize um gel transparente. Ele fixa a forma e adiciona um brilho úmido elegante, sendo uma opção equilibrada para o trabalho ou passeios", destaca a especialista em tendências de beleza Anna Morozova.

Outra estratégia é deslocar o foco para as sobrancelhas e lábios. Sobrancelhas bem delineadas com lápis ou sombras leves estruturam o rosto, conferindo expressividade ao olhar sem sobrecarregar a composição.

Alternativas para volume e profundidade

Sombras em tons neutros, como bege ou areia com partículas finas de brilho (shimmer), podem criar um efeito de luminosidade. Um ponto de luz no canto interno dos olhos ajuda a refrescar a aparência geral. O uso de blush acima das maçãs do rosto e na ponte do nariz também contribui para um aspecto descansado.

Hábito Comum Alternativa Natural Rímel preto volumoso Curvador + gel fixador transparente Delineados escuros e densos Esfumado suave com sombras tom de pele Batom matte vibrante Bálsamo hidratante ou tint com brilho

"Para quem tem dificuldade em abandonar totalmente o destaque nos cílios, existe o truque de usar tufos pontuais. O importante é posicioná-los abaixo dos fios naturais, e não acima. Isso aprofunda o olhar permanecendo imperceptível", observa a maquiadora Anastasia Korshunova.

Para quem deseja adicionar densidade sem a aparência de maquiagem pesada, é possível utilizar um lápis marrom ou cinza apenas na linha d'água (entre os cílios), o que mantém a naturalidade do visual.