Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como estimular o crescimento do cabelo de forma eficaz

Mulher

Como estimular o crescimento do cabelo de forma eficaz?

Muitas pessoas investem em máscaras e tratamentos de salão sem obter resultados visíveis porque focam na parte morta do fio. Para alterar a velocidade de crescimento, é necessário agir nos recursos internos do organismo e na estimulação do couro cabeludo.

Девушка смотрит в зеркало
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка смотрит в зеркало

O limite genético e o papel da estimulação

A velocidade com que o cabelo cresce é determinada pela genética, mas esse potencial nem sempre é plenamente aproveitado. Segundo a tricologista Olga Kohas, a fase de crescimento ativo é um processo dinâmico: ela pode encurtar sob estresse ou carências nutricionais e se prolongar com a estimulação correta. Enquanto produtos externos mantêm a estrutura do fio, o comando para crescer vem de dentro.

A importância da circulação sanguínea

O fluxo de sangue no couro cabeludo é o fator principal para a atividade dos bulbos capilares. Sem a nutrição adequada, o folículo pode entrar em estado de dormência ou produzir fios frágeis e quebradiços.

"A massagem no couro cabeludo deve ser profunda, movimentando o capacete tendíneo, e não apenas um toque superficial. Isso dilata os vasos e garante a entrega de vitaminas às raízes", explica a tricologista Oksana Levchenko.

A massagem regular durante a lavagem é uma forma simples de ativar essas reservas.

Óleos versus Concentrados em Ampolas

Existe um equívoco comum sobre o uso de óleos naturais para acelerar o crescimento. As moléculas dos óleos são grandes demais para penetrar até o bulbo; elas criam apenas uma película na superfície do fio, o que melhora o brilho, mas não interfere no comprimento.

"Muitas pessoas confundem o cuidado com a haste do cabelo e a estimulação das raízes. Os óleos podem obstruir os poros do couro cabeludo, provocando inflamações, enquanto as ampolas atuam precisamente no folículo", afirma a especialista em formulações cosméticas Alina Chernova.

Para acelerar o processo, recomendam-se concentrados em ampolas que contenham peptídeos e componentes vasodilatadores.

Ação Ineficaz Alternativa Recomendada
Aplicar óleos nas raízes para crescer Curso de 3 meses com ampolas de peptídeos
Ignorar a massagem na lavagem Estimulação diária do fluxo sanguíneo (3-5 min)
Confiar apenas em máscaras externas Controle de níveis de ferro e proteínas no organismo

Dúvidas Frequentes

  • Máscaras com pimenta funcionam? Elas provocam irritação para atrair sangue, mas apresentam riscos de queimaduras e alergias. Ampolas profissionais são mais seguras e eficazes.
  • Cortar as pontas faz o cabelo crescer mais rápido? Não. O corte remove pontas duplas e melhora a aparência do fio, mas não afeta a atividade do folículo no couro cabeludo.
  • Por que óleos não aumentam o comprimento? Eles atuam na cutícula (camada externa). O óleo não penetra profundamente na pele até atingir a raiz viva.
  • Quanto tempo demora para ver resultados da massagem? Com estimulação regular e uso de produtos específicos, os primeiros sinais de novos fios costumam aparecer entre 2 e 3 meses.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Curiosidades
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais
Economia
Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes Pravda.Ru Jornal
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
últimos materiais
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Demanda por hotéis oficiais em Kamchatka cai até 50% enquanto turistas priorizam excursões
AvtoVAZ transforma iluminação do LADA Azimut: um avanço tecnológico impressionante
O jacaré que assusta: uma ameaça crescente dos invasores ágeis
Cabelo descolorido: a porosidade da fibra e a gestão da umidade para evitar a quebra
Ceratite amebiana atinge usuários de lentes de contato via água encanada
Phuket em novembro: risco de chuvas e bandeiras vermelhas é maior na primeira quinzena
A matemática do batom: quantas aplicações definem a vida útil do produto
Mudanças incríveis no Mercedes-Benz GLE 2027: tecnologia e potência definem nova era
A compostagem efetiva: como evitar o apodrecimento lento e desagradável
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.