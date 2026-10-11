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O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos

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Como escolher os loafers ideais para enfrentar a instabilidade do clima?

A oscilação das temperaturas no verão muitas vezes torna as sandálias abertas pouco práticas. Quando tênis parecem informais demais e sapatos de salto resultam em desconforto, os loafers macios surgem como a alternativa ideal. Este calçado adapta-se bem às mudanças térmicas e mantém a elegância mesmo sob chuva, desde que a escolha da forma e do material priorize o equilíbrio das proporções do corpo.

Девушка выбирает лоферы
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка выбирает лоферы

Silhuetas atuais: o fim do solado robusto

A tendência atual foca na leveza visual. As plataformas pesadas e os solados tratorados perdem espaço para designs minimalistas que moldam a anatomia do pé. A construção contemporânea aproxima-se da flexibilidade de um chinelo, abandonando a rigidez dos sapatos tradicionais. Solados finos e saltos baixos e estáveis evitam que o visual fique sobrecarregado.

"O foco agora deve estar nos bicos amendoados ou trapezoidais. O formato quadrado também permanece em alta, pois define os contornos do pé sem adicionar volume excessivo", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda. Ru.

A altura do cano também influencia a silhueta: modelos que cobrem até o tornozelo e versões com decote profundo estão em evidência. Estas últimas têm o efeito visual de alongar a perna, fator essencial ao combinar o calçado com saias de comprimento médio para evitar a redução visual da estatura.

Materiais e texturas: critérios de escolha

A matéria-prima define tanto a estética quanto a durabilidade em dias úmidos. O couro natural macio é a referência principal por sua plasticidade ao moldar-se ao pé. As opções variam entre o acabamento fosco, brilho delicado ou verniz, que oferece maior proteção contra a água. Já a camurça de pelo curto confere sofisticação, embora exija cuidados intensivos em períodos chuvosos.

Paleta de cores e ornamentos

Tons de chocolate, grafite e conhaque estão substituindo o preto clássico, proporcionando um visual menos formal e facilitando a combinação com jeans ou tecidos leves de verão. Cores como verde-oliva escuro e esmeralda suavizado também se consolidam como neutros. Tons claros, como areia ou creme, iluminam o conjunto, mas demandam maior zelo na manutenção.

Elemento em declínio Alternativa atual
Solado tratorado Solado fino ou plano
Logotipos dourados volumosos Pátina discreta, borlas ou vivos
Estrutura rígida Couro macio e ajustado
Bico arredondado e largo Bico amendoado ou quadrado

O decoro segue a linha do minimalismo. Em substituição às correntes maciças e ao prata brilhante, prevalecem ferragens com efeito envelhecido, fivelas discretas e costuras precisas. Quando há gravação no couro, a imitação de pele de réptil em cores sóbrias é a opção mais indicada.

"Combinar loafers com bermudas ou saias abaixo do joelho resulta em um visual mais harmônico do que o uso de tênis esportivos. O material correto permite que o sapato seja a base para qualquer ocasião", destaca Aliya Sadykova, estilista e imagem-maker, à Pravda. Ru.

Guia prático de combinações

  • Para reduzir a formalidade:Combine com jeans de corte reto e camisetas básicas. Substituir o preto por tons terrosos como chocolate ou terracota suaviza a rigidez do look.
  • Uso em climas quentes:Opte por modelos mule (sem calcanhar), versões com perfurações ou couro trançado para garantir a ventilação dos pés.
  • Com vestidos:Prefira modelos com decote profundo no peito do pé, o que preserva a delicadeza do tornozelo e evita o peso visual na parte inferior do corpo.
  • Manutenção de camurça:É indispensável o uso de sprays impermeabilizantes. Para trajetos constantes sob chuva, o couro liso permanece como a opção mais resiliente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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