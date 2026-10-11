Cabelo descolorido: a porosidade da fibra e a gestão da umidade para evitar a quebra

O processo de descoloração altera a porosidade da fibra capilar, transformando o fio em uma estrutura mais aberta e vulnerável. O resultado imediato é a perda acelerada de água, o que torna o cabelo loiro naturalmente mais quebradiço e propenso a pontas duplas do que os fios em tons naturais ou escuros.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Блондинка с длинными волнистыми волосами

A gestão da lavagem e a retenção de umidade

O erro comum é manter a frequência de lavagem habitual. No cabelo descolorido, a dinâmica do sebo muda: a proteção natural do couro cabeludo demora mais para se manifestar visualmente, mas removê-la com excesso de shampoo retira a única barreira que impede a desidratação profunda.

Para evitar a fragilidade, o intervalo ideal entre as lavagens deve ser estendido para duas ou três vezes por semana. O gesto decisivo começa na preparação: molhar abundantemente os fios por alguns minutos e massagear o couro cabeludo antes de aplicar o produto. O shampoo deve ser concentrado na raiz, aplicado em duas etapas, enquanto o condicionador é indispensável após cada lavagem para selar as cutículas e reduzir a fricção no desembaraço.

A fragilidade mecânica e o impacto térmico

A elasticidade do cabelo loiro é comprometida. Pentear os fios enquanto estão molhados é o ponto crítico de ruptura: a estrutura expandida do cabelo úmido estica além do limite, resultando em quebra imediata. O movimento correto é aguardar a secagem natural ou parcial antes de qualquer tração.

Para mudar a textura e facilitar o deslize da escova, o uso de sprays leave-in com silicones é a variável que protege a fibra, criando uma película que evita que os fios se entrelacem. Da mesma forma, a redução do uso de secadores e chapinhas é necessária, pois o calor excessivo remove a pouca umidade restante de uma estrutura que já é inerentemente porosa.

Tratamentos complementares e nutrição

A reposição de nutrientes ocorre através de máscaras, que preenchem as lacunas da fibra. Embora as fórmulas profissionais sejam precisas, intervenções caseiras podem atuar como suporte nutritivo.

Para quem busca brilho e manutenção do tom dourado, o enxágue com infusão de camomila é um recurso simples e eficaz. Já o combate ao ressecamento extremo pode ser feito com a aplicação de óleos de coco ou rícino por 15 a 20 minutos, utilizando uma touca plástica antes da lavagem. Para fortalecer a estrutura, misturas de gema de ovo, mel e azeite de oliva, aplicadas sob toalha morna por 30 minutos, ajudam a devolver a maleabilidade ao fio.