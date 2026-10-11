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A matemática do batom: quantas aplicações definem a vida útil do produto

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O fim inesperado de um batom costuma ser um problema de percepção: a embalagem esconde a quantidade real de produto, transformando a reposição em um jogo de sorte. Para traduzir essa incerteza em números, a Birchbox realizou um cálculo técnico sobre a vida útil de um bastão padrão, focando não na marca, mas no gesto da aplicação.

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O ponto central da análise foi a materialidade do uso. Os pesquisadores consideraram a largura média dos lábios femininos — 55 mm — e transformaram a aplicação em um dado matemático. O teste consistiu em traçar segmentos sucessivos dessa medida até o esgotamento total do produto.

O resultado revela que um batom padrão oferece aproximadamente 293 aplicações. Quando transpomos esse número para a rotina real, a variável determinante é a frequência. Para quem aplica o produto três vezes ao dia, todos os dias, a vida útil do batom é de cerca de três meses.

O limite entre o consumo e a validade

Essa métrica altera a forma como se olha para a composição da nécessaire. O problema não é apenas quando o produto acaba, mas se ele acaba antes de vencer. Marcas como Givenchy, Dolce & Gabbana, Avon, Oriflame e Vivienne Sabo indicam o prazo de validade após a abertura através do símbolo do pote aberto (PAO). Se o cálculo de consumo indica três meses, mas o produto vence em seis, a margem de segurança é confortável; porém, se o ritmo de uso for lento, o produto pode se tornar impróprio antes mesmo de chegar à metade do bastão.

A variação final depende da pressão exercida sobre o lábio e da densidade da camada. Quem prefere cores saturadas consome o material mais rapidamente do que quem apenas retoca a cor. O dado da Birchbox serve como régua: ele define a base, mas é o gesto individual que dita a velocidade do fim do produto.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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