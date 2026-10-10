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O Método Japonês P. Shine: a recuperação do brilho natural contra o desgaste de géis e esmaltes

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O desejo por unhas com aspecto saudável e brilho natural geralmente esbarra em um problema comum: o desgaste causado pelo uso prolongado de géis e esmaltes permanentes, que deixam a placa ungueal amarelada e opaca. A solução habitual é interromper o uso de produtos e esperar a regeneração natural, um processo lento. O método japonês P. Shine, utilizado há mais de cinco décadas, altera esse tempo de espera ao focar na recuperação imediata da superfície da unha através de minerais.

Здоровые ногти
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Здоровые ногти

A variável decisiva aqui não é a cobertura por cor, mas a manipulação da textura e do brilho da própria unha. Diferente da manicure convencional, que foca na remoção da cutícula e na aplicação de camadas sintéticas, o P. Shine trabalha a unha como um material que precisa ser polido e nutrido para recuperar sua luminosidade original.

O gesto técnico e a transformação visual

A eficácia do procedimento reside na precisão de dois movimentos principais. Primeiro, ocorre a remoção cuidadosa da camada lipídica e gordurosa da unha com uma lixa específica. Esse gesto limpa a superfície, preparando a placa para receber os ativos sem a barreira de impurezas.

O ponto central da técnica é o gloseamento: o profissional utiliza rolos de tecido macio para massagear e incorporar, sucessivamente, uma pasta mineral e, em seguida, um pó mineral. Esse movimento de fricção não apenas deposita os nutrientes, mas sela a superfície da unha. O resultado visível é a substituição do tom amarelado por um rosa natural e um brilho intenso que não depende de vernizes.

A característica distintiva dessa abordagem é a durabilidade do efeito. Como os minerais preenchem e selam a placa, o brilho persiste por mais tempo que um polimento comum. Além disso, essa base mineral prepara a unha para que, caso a pessoa decida aplicar um esmalte posteriormente, a aderência seja maior e a remoção não prejudique a luminosidade recuperada.

É importante notar que o P. Shine é estritamente um tratamento de superfície. Ele não contempla a remoção da cutícula; portanto, o resultado final foca na integridade e no aspecto visual da placa ungueal, tratando a estética da unha como um elemento de saúde e naturalidade.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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