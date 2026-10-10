Pernas estreitas voltam: base para casacos amplos e blazers masculinos em equilíbrio visual atual

Durante anos, a calça skinny foi relegada ao arquivo do que já passou, substituída por volumes que ignoravam a anatomia da perna. Agora, o cenário muda. O retorno do corte justo para 2026, apontado por especialistas como Daria Veksler, não sinaliza a morte das modelagens largas, mas a instauração de uma coexistência. O luxo atual não está na adesão a um único padrão, mas na liberdade de transitar entre extremos.
A diferença fundamental entre a skinny de hoje e a de dez anos atrás não está no corte em si, mas na proporção do conjunto. Se antes a silhueta era linear e ajustada do topo aos pés, a leitura contemporânea exige contraste. A perna estreita agora serve de base para volumes superiores generosos: casacos amplos, blazers de corte masculino ou tricôs pesados. Essa tensão visual entre a compressão da perna e a expansão do tronco retira a peça de um lugar óbvio e a insere em uma lógica de equilíbrio moderno.
Enquanto isso, a herança dos anos 2000 persiste na cintura baixa e nas pernas largas, mas com um ajuste de styling. Para evitar que o volume excessivo consuma a silhueta, a recomendação é o contraponto: tops curtos ou regatas ajustadas, que devolvem ao corpo a definição que a calça resolveu omitir.
Além do embate entre o justo e o largo, surgem modelagens que desafiam a função básica da calça para se tornarem peças escultóricas:
Outro ponto de ruptura com o minimalismo recente é a volta do detalhe tátil. Bordados, elementos metálicos e desgastes pontuais deixam de ser excessos para se tornarem focos de atenção. Curiosamente, esses adornos aparecem inclusive nas skinny, elevando a peça de um coadjuvante básico para a peça central do visual.
O que se observa para as próximas temporadas é o fim da era do silhueta única. A moda deixa de ditar a substituição obrigatória de um corte por outro. A coexistência de skinny, ferraduras e cortes retos no mesmo guarda-roupa indica que a tendência agora é a variabilidade: a escolha da peça passa a depender mais da intenção estética e da anatomia do corpo do que de uma imposição rígida das passarelas.
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