Quem tem unhas curtas ou largas costuma enfrentar a mesma limitação: a sensação de que a placa ungueal é achatada, o que limita a percepção de elegância das mãos. A tentativa habitual de corrigir isso com alongamentos ou designs complexos muitas vezes afasta quem prefere a naturalidade. O "manicure italiano", citado pela NewBeauty, resolve esse problema não através de produtos, mas por meio de um ajuste preciso na aplicação do esmalte.
O erro comum na esmaltação clássica é preencher a unha de ponta a ponta, encostando a cor nas paredes laterais. Esse gesto enfatiza a largura da unha. A técnica italiana inverte essa lógica aplicando o conceito de contorno: o esmalte é depositado em uma faixa vertical central, deixando frestas milimétricas de unha natural nas laterais.
Essa pequena margem de espaço vazio atua como uma ilusão de ótica. Ao concentrar a cor no centro, o olhar é conduzido verticalmente, o que alonga a silhueta da unha e a torna visualmente mais estreita. O resultado é uma mudança imediata na proporção da mão, sem a necessidade de mudar a estrutura física da unha.
Embora a técnica funcione em qualquer mão, a resposta visual varia conforme o corte da unha:
A eficácia do método reside na simplicidade: a diferença entre uma unha que parece curta e uma que parece sofisticada está em apenas um ou dois milímetros de espaço preservado nas bordas. É a transição do preenchimento total para a moldura estratégica.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.