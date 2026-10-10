Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026

Mulher

A moda para 2026 marca um ponto de inflexão: o domínio absoluto do oversize, que moldou a década passada, cede espaço a uma recuperação da estrutura e das proporções clássicas. Não se trata de um retorno nostálgico ao conservadorismo, mas de uma recalibragem do volume. Onde antes o corpo desaparecia em camadas amplas, agora surge a busca por linhas mais definidas, embora a base do guarda-roupa tenha sido sutilmente alterada em corte e detalhe.

Модный образ стиль сафари
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Модный образ стиль сафари

Um exemplo claro dessa transição está na outerwear. O trench coat com cinto, peça onipresente, continua sendo um pilar, mas perde a exclusividade. A mudança visual concreta ocorre no afastamento da marcação rígida da cintura nos casacos. Em contrapartida, vemos a ascensão do macintosh de corte reto, a fluidez das capas e dos ponchos, e a introdução de trench coats curtos com a linha da cintura rebaixada para a altura do quadril. A substituição da gola inglesa tradicional pela gola alta em modelos midaxi altera a moldura do rosto e a verticalidade da silhueta, conferindo um ar mais arquitetural e menos utilitário.

A nova geometria do corpo

A proporção que dominou os últimos anos — cintura altíssima combinada com tops curtíssimos — está sendo questionada. O novo equilíbrio sugere que a definição da cintura migre para a parte superior, através de blazers e tops acinturados, enquanto a linha do cós das saias e calças desce para o quadril. Essa inversão muda a percepção da silhueta brasileira, que tradicionalmente valoriza a cintura alta, propondo agora um jogo de contrastes entre o ajuste no torso e o relaxamento na base.

Essa lógica se reflete na saia de cetim: o modelo reto, com comprimento ligeiramente abaixo do joelho e elástico discreto, substitui as versões mini ou assimétricas. É uma escolha que prioriza a versatilidade cotidiana em vez do impacto editorial.

O blazer também abandona a estética do "ombro masculino". O volume exagerado é substituído por ombros naturais e uma cintura marcada. Aqui, a funcionalidade do corte se adapta à estatura: modelos alongados para mulheres altas e versões cropped para as mais baixas, devolvendo a harmonia proporcional que o oversize frequentemente ignorava.

No denim, a transição é mais sutil, mas significativa. Embora a wide leg de cintura alta permaneça como ferramenta de correção visual, a tendência caminha para o despojamento. O cós levemente caído e a dobra decorativa na bainha retiram a formalidade da peça, transformando a calça de um item de "estilo planejado" para algo mais orgânico e casual.

A кожа (couro) também passa por uma redistribuição de formas. A jaqueta biker, embora atemporal, deixa de ser a única opção óbvia. O foco se desloca para bombers de couro, parkas em peles macias e jaquetas acinturadas com gola clássica, trocando a agressividade do rock por uma elegância mais polida.

Quanto às estampas, há um filtro de escala. Enquanto as camisas de flanela em xadrez maxi — vistas em desfiles da Tod's, Coperni e Acne Studios — mantêm-se no campo da passarela, a aplicação real no dia a dia migra para o xadrez miúdo, como o Vichy ou o Shepherd. A redução da escala do print torna a peça mais discreta e fácil de integrar a composições clássicas.

Por fim, a camiseta vive a transição mais radical: do oversize para a baby tee. A substituição do ombro caído por modelos justos e curtos, ricos em elastano, altera completamente a relação da peça com o corpo, expondo a silhueta sem filtros. Para quem busca um meio-termo entre o excesso de tecido e a compressão total, a camiseta reta com manga set-in (costura no ombro) surge como a alternativa racional e equilibrada.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Carros
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Cultivo fácil que engana: plantas dominam o espaço e elevam o trabalho mensal
Jardinagem
Cultivo fácil que engana: plantas dominam o espaço e elevam o trabalho mensal
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Mulher
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
últimos materiais
O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026
Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões
A bolsa como eixo central: a mudança de proporção e matéria-prima no outono 2026
Pesquisa associa declínio indígena ao aumento de florestas densas na Austrália
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Senegal exige diálogo político e fim de restrições em Guiné-Bissau
Volkswagen é multada em 1,2 milhões de euros por falha na divulgação de informações privilegiadas
Desafios climáticos: Produção agrícola em Maputo pode enfrentar escassez de chuva
População de pinguins-de-adélia na Ilha Zavodovski sofre queda de dois terços
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.