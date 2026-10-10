O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026

A moda para 2026 marca um ponto de inflexão: o domínio absoluto do oversize, que moldou a década passada, cede espaço a uma recuperação da estrutura e das proporções clássicas. Não se trata de um retorno nostálgico ao conservadorismo, mas de uma recalibragem do volume. Onde antes o corpo desaparecia em camadas amplas, agora surge a busca por linhas mais definidas, embora a base do guarda-roupa tenha sido sutilmente alterada em corte e detalhe.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Модный образ стиль сафари

Um exemplo claro dessa transição está na outerwear. O trench coat com cinto, peça onipresente, continua sendo um pilar, mas perde a exclusividade. A mudança visual concreta ocorre no afastamento da marcação rígida da cintura nos casacos. Em contrapartida, vemos a ascensão do macintosh de corte reto, a fluidez das capas e dos ponchos, e a introdução de trench coats curtos com a linha da cintura rebaixada para a altura do quadril. A substituição da gola inglesa tradicional pela gola alta em modelos midaxi altera a moldura do rosto e a verticalidade da silhueta, conferindo um ar mais arquitetural e menos utilitário.

A nova geometria do corpo

A proporção que dominou os últimos anos — cintura altíssima combinada com tops curtíssimos — está sendo questionada. O novo equilíbrio sugere que a definição da cintura migre para a parte superior, através de blazers e tops acinturados, enquanto a linha do cós das saias e calças desce para o quadril. Essa inversão muda a percepção da silhueta brasileira, que tradicionalmente valoriza a cintura alta, propondo agora um jogo de contrastes entre o ajuste no torso e o relaxamento na base.

Essa lógica se reflete na saia de cetim: o modelo reto, com comprimento ligeiramente abaixo do joelho e elástico discreto, substitui as versões mini ou assimétricas. É uma escolha que prioriza a versatilidade cotidiana em vez do impacto editorial.

O blazer também abandona a estética do "ombro masculino". O volume exagerado é substituído por ombros naturais e uma cintura marcada. Aqui, a funcionalidade do corte se adapta à estatura: modelos alongados para mulheres altas e versões cropped para as mais baixas, devolvendo a harmonia proporcional que o oversize frequentemente ignorava.

No denim, a transição é mais sutil, mas significativa. Embora a wide leg de cintura alta permaneça como ferramenta de correção visual, a tendência caminha para o despojamento. O cós levemente caído e a dobra decorativa na bainha retiram a formalidade da peça, transformando a calça de um item de "estilo planejado" para algo mais orgânico e casual.

A кожа (couro) também passa por uma redistribuição de formas. A jaqueta biker, embora atemporal, deixa de ser a única opção óbvia. O foco se desloca para bombers de couro, parkas em peles macias e jaquetas acinturadas com gola clássica, trocando a agressividade do rock por uma elegância mais polida.

Quanto às estampas, há um filtro de escala. Enquanto as camisas de flanela em xadrez maxi — vistas em desfiles da Tod's, Coperni e Acne Studios — mantêm-se no campo da passarela, a aplicação real no dia a dia migra para o xadrez miúdo, como o Vichy ou o Shepherd. A redução da escala do print torna a peça mais discreta e fácil de integrar a composições clássicas.

Por fim, a camiseta vive a transição mais radical: do oversize para a baby tee. A substituição do ombro caído por modelos justos e curtos, ricos em elastano, altera completamente a relação da peça com o corpo, expondo a silhueta sem filtros. Para quem busca um meio-termo entre o excesso de tecido e a compressão total, a camiseta reta com manga set-in (costura no ombro) surge como a alternativa racional e equilibrada.