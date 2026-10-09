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Lifting-makeup: como a direção do gesto substitui a percepção de flacidez facial

Mulher

O desejo de reverter a flacidez facial geralmente leva a caminhos caros ou invasivos. No entanto, a diferença entre um rosto com aparência cansada e um com aspecto descansado não está necessariamente em um procedimento cirúrgico, mas na direção do gesto ao aplicar a maquiagem. O lifting-makeup não é apenas a aplicação de produtos, mas a manipulação de luz e sombra para redesenhar a arquitetura do rosto.

Девушка наносит тональный крем
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Девушка наносит тональный крем

A lógica da luz e a geometria ascendente

O erro comum na maquiagem convencional é seguir a anatomia do rosto como ela se apresenta, o que muitas vezes acaba enfatizando as linhas que descem. Para mudar esse resultado, a variável decisiva é a direção do movimento: tudo deve convergir para cima.

A técnica se baseia em dois pilares de luz:

  • Iluminação estratégica: O foco deve estar nos "vales" do rosto. Aplicar tons claros nas profundidades dos sulcos nasogenianos, nos cantos da boca e nas olheiras preenche visualmente essas depressões, eliminando a sombra que gera a percepção de cansaço.
  • Sombreamento corretivo: O escurecimento é usado para recuar volumes. Ao aplicar tons mais escuros em áreas edemaciadas ou nas pálpebras caídas, cria-se a ilusão de que a pele foi tensionada.

O gesto decisivo ocorre na harmonia das linhas. Sobrancelhas, blush e delineador devem seguir trajetórias paralelas e ascendentes. Quando as linhas descem, o rosto acompanha o movimento; quando as linhas sobem, a percepção visual é de um lifting imediato.

Material e Textura: a resistência da pele

A pele madura apresenta maior resistência a produtos secos e opacos, que tendem a craquelar e evidenciar rugas. A escolha do material altera drasticamente o resultado final.

Em vez de pós e texturas matte, a aposta deve ser em produtos cremosos e acabamentos acetinados. A fluidez de uma base hidratante em tons bejes quentes permite que a maquiagem se funda à pele sem criar a máscara rígida que denuncia a idade. Na área dos olhos, corretores com subtom amarelado ou pêssego neutralizam a coloração escura sem pesar. Para os lábios, a substituição de batons matte por fórmulas hidratantes em tons naturais (rosados ou pêssegos) evita que as linhas finas ao redor da boca sejam acentuadas.

A preparação como base de sustentação

A maquiagem de efeito lifting falha se a pele estiver desidratada, pois o produto irá se depositar nas linhas de expressão. O resultado visível depende de uma sequência rigorosa de preparação:

  1. Limpeza com tônico seguida de sérum lifting para preparar a elasticidade.
  2. Hidratação profunda, removendo o excesso com papel absorvente para evitar que a base deslize.
  3. Uso de gel leve na área dos olhos para impedir que a sombra acumule nas dobras.
  4. Aplicação de primer de silicone transparente para preencher microfissuras e criar uma superfície lisa.

O intervalo de 10 a 15 minutos entre a preparação e a maquiagem é o que garante que os produtos não se misturem, permitindo que a técnica de luz e sombra atue com precisão sobre a pele.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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