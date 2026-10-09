As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.

Antes de entrar no guarda-roupa ou na paleta de maquiagem, existe um gesto simples que muda a forma como percebemos o próprio rosto: a observação do contraste natural entre a pele, os olhos e o cabelo. A indústria da beleza utilizou por muito tempo a teoria dos color types — dividida em primavera, verão, outono e inverno — como um roteiro para escolher tons que harmonizem com os traços biológicos. Não se trata de uma regra rígida, mas de uma lente para entender por que certas cores parecem "acender” a pele, enquanto outras a apagam. Para muitas mulheres, isso significa passar a compreender a beleza menos como uma questão de moda passageira e mais como uma leitura do próprio corpo e da luz que ele recebe.

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O que distingue os grupos térmicos

A classificação tradicional organiza as pessoas em duas grandes famílias: as de temperatura quente (primavera e outono) e as de temperatura fria (verão e inverno). Essa divisão parte da premissa de que todos possuem um subtom de pele, uma pigmentação capilar e uma saturação ocular próprios, que podem ser identificados mesmo sem análise profissional.

No tipo Primavera, a pele tende a ser clara, com um leve brilho dourado ou pêssego. O cabelo geralmente apresenta reflexos quentes, do palha ao melado, e os olhos costumam ser claros, com matizes esverdeados, turquesa ou castanho-dourados. As cores que funcionam bem aqui são luminosas e leves: verde maçã, coral, tons de mel e um branco com leve amarelado. É a paleta que imita a luz do início da estação, suave e vibrante.

Já no Verão, a pele possui um subtom mais frio, muitas vezes com um leve azulado. O cabelo varia entre loiro cinzento e castanho escuro, mas sempre com um véu prateado ou acinzentado. Os olhos são geralmente cinzentos ou azul-acinzentados, sem o contraste acentuado com a esclerótica. A paleta ideal é a do "fumé”: tons de perola, lavanda, jeans e rosas suaves. São cores que suavizam o rosto, sem competir com a delicadeza natural do traço.

O tipo Outono se caracteriza por uma pele com reflexos dourados ou bronzeados, frequentemente com sardas. O cabelo carrega tons ruivos ou cobre, e os olhos variam do verde intenso ao castanho profundo, muitas vezes com detalhes dourados. As cores que valorizam esse perfil são as da natureza outonal: oliva, ocre, mostarda, terracota e roxo profundo. São matizes ricos, terrosos e aconchegantes, que reforçam a presença física sem a agressividade de contrastes extremos.

Por fim, o Inverno é o tipo de maior contraste. A pele pode ser muito clara, quase porcelanada, ou oliva, mas sempre com subtom frio. O cabelo é escuro, com reflexos cinzentos, e os olhos têm uma iris intensa e saturada, que se destaca fortemente contra o branco. A paleta perfeita é de cores puras e frias: preto, branco, azul elétrico, fúcsia e bordô profundo. Aqui, o objetivo é realçar o contraste natural, que é a marca registrada deste perfil.

Um teste prático para a autoobservação

Não é preciso um especialista para identificar tendências. Em um dia com boa luz natural, diante de um espelho, é possível realizar uma comparação simples: recolha o cabelo e utilize um lenço branco neutro ao redor do pescoço. Depois, aproxime do rosto tecidos de cores contrastantes — por exemplo, um vinho frio e um coral quente.

Observe o que acontece com a sua pele. Se a cor "certa” for aplicada, a pele tende a parecer mais fresca, os olhos ganham nitidez e pequenas manchas ou olheiras ficam menos evidentes. Se a cor for inadequada, o rosto pode assumir um tom acinzentado ou amarelado, e o olhar perde vivacidade. Esse exercício não visa a perfeição, mas a consciência: perceber como a luz interage com a sua própria estrutura.

É fundamental lembrar que a teoria dos color types é uma ferramenta de orientação, não uma sentença. Ela ajuda a organizar o guarda-roupa e a escolher cosméticos com mais intenção, mas não anula o gosto pessoal. A beleza não é um algoritmo fechado; é, antes de tudo, a capacidade de se reconhecer e de usar as cores — quer sejam as "ideais” ou as de experimentação — como expressão da própria presença no mundo.