Bio-permanente: entre a promessa de naturalidade e a realidade da química capilar

A busca por cachos geralmente nasce do desejo de mudar a imagem, mas a escolha entre a permanência química clássica e a chamada "bio-permanente" reside na expectativa de menor agressão ao fio. Embora o termo "bio" sugira algo natural, o procedimento continua sendo uma alteração estrutural da fibra capilar, porém com a substituição de substâncias como a amônia e o ácido tioglicólico por componentes que mimetizam os aminoácidos naturais do cabelo.

Photo: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс укладки локонов

A ação física e a duração do efeito

Na prática, a bio-permanente não cura nem trata o cabelo; ela modifica a forma do fio de maneira menos disruptiva que a química tradicional. O resultado — a curvatura do fio — permanece no cabelo por um período que varia de 3 a 9 meses. Essa variação depende diretamente da espessura do fio, do diâmetro do bób さん (bob) utilizado e da porosidade natural do cabelo.

O processo técnico segue etapas rígidas: começa com a análise da resistência do fio para a escolha da solução, seguida por limpeza profunda com shampoo específico, a aplicação do agente modelador sobre os rolos e a finalização com a neutralização do pH para estabilizar a nova forma.

Variações e indicações reais

As diferentes nomenclaturas de mercado referem-se a composições específicas: a técnica japonesa foca na retenção de umidade com colágeno (ideal para fios longos); a italiana (estilo MOSSA) é voltada para cachos mais apertados em cabelos curtos; e as versões com proteínas de seda visam reduzir a aspereza do fio após a química.

Limites, riscos e contraindicações

A suavidade do composto não anula os efeitos colaterais. Um ponto crítico é o odor residual característico, que pode persistir e se intensificar sempre que o cabelo é molhado. Além disso, a eficácia não é uniforme: cabelos que passaram por colorações prévias ou que possuem danos estruturais podem apresentar cachos irregulares ou não fixar a curvatura.

Há limites biológicos rigorosos para a aplicação. O procedimento é contraindicado para crianças, gestantes e lactantes. Devido à reatividade da pele, testes de alergia na dobra do braço são essenciais. Especialistas também alertam que alterações hormonais, como as que ocorrem durante o período menstrual, podem interferir na fixação do produto, comprometendo o resultado final.

Manutenção da estrutura

Para evitar que o cacho perca a definição ou que o fio se torne quebradiço, a rotina pós-procedimento exige a troca de ferramentas: o uso de pentes de madeira substitui as cerdas plásticas ou metálicas para evitar a fricção excessiva. A hidratação intensiva e o uso de shampoos com silicone tornam-se necessários para suprir a perda de elasticidade causada pela alteração química do fio.