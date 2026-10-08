Who What Wear destaca Mel Usine e Reyèm em análise de silhuetas funcionais

Mais do que prever quem serão os próximos gigantes da indústria, o relatório anual "Fashion's New Guard", da Who What Wear, mapeia designers que já entregam soluções concretas de silhueta e usabilidade. O foco aqui não é a tendência passageira, mas como marcas de cidades como Toronto, Caracas e Tóquio reinterpretam formas históricas para que elas funcionem no cotidiano sem perder a identidade autoral.

Photo: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панталоны с кружевом

Na Mel Usine (Nova York), Stephen Bigge subverte a fragilidade do romantismo histórico. O ponto de ruptura visual está no uso do chain-mail knit (trama de malha metálica). Ao aplicar essa textura estruturada em vestidos como o modelo Veronique, a peça deixa de ser um acessório de fantasia ou traje de noite para se tornar parte de um guarda-roupa diurno. A diferença concreta é que o metal não endurece a silhueta, mas adiciona uma camada de confiança e peso visual que transforma a feminilidade em algo assertivo, e não delicado.

Já a Reyèm (Amsterdã), sob o comando de Sabirina Meyer, propõe uma mudança na base material do vestir. A marca padroniza seu catálogo em torno de um único tecido: o jersey elástico italiano reciclado. A inteligência aqui reside na "elegância orientada pelo conforto". Visualmente, camisas de gola alta e saias midi mantêm o rigor do vestuário corporativo, mas a performance técnica do material — que não amassa e respira — altera a lógica do office wear. O rigor da forma permanece, mas a restrição física típica de roupas sociais é eliminada.

Em Tóquio, Momoka Sato, da Euchronia, retira a renda do lugar comum do decorativo para transformá-la em elemento estrutural. Utilizando técnicas como torchon e Leavers lace, a marca trabalha o "espaço negativo". Em vez da renda como preenchimento ou ornamento de festa, ela é usada para criar leveza e silêncio visual. O resultado é a transição da renda para o minimalismo contemporâneo: a peça não domina a mulher; ela oferece uma moldura discreta que prioriza a proporção e a fluidez.

A Banzo (Cidade do México) opera a partir da desconstrução de peças vintage. Camila Banzo não cria a partir do zero, mas remonta o existente. O Apron Blazer (blazer-avental) e a Gorget Shirt (camisa com gorget) são exemplos de como silhuetas do século XIX podem ser adaptadas ao uso urbano atual. A distinção visual está na aparência de "objeto encontrado", mas com precisão técnica, deslocando o valor da peça do status da marca para a narrativa da construção.

A arquitetura do corpo é o eixo da Golshaah (Toronto). Golnar Ahmadian traduz a experiência da sobreposição iraniana em volumes controlados. A mudança ocorre na transição do plano para o tridimensional: drapeados e linhas rígidas, como no Structured Coat, criam densidade sem perder a forma. Diferente de camadas aleatórias, as peças são projetadas para que a complexidade visual resulte em um bloco único e monolítico, permitindo que a usuária controle o volume e a temperatura do look de forma coesa.

A Puerta Negra (Caracas), de Catalina Quintana, foca na honestidade da costura. Em um contexto de recursos limitados, a marca eleva a técnica de montagem ao status de design, tornando as junções e costuras visíveis. Essa escolha retira a roupa do campo do consumo rápido e a coloca no campo do artesanato consciente. Para a mulher, a peça deixa de ser um produto de tendência para se tornar um objeto de valor tátil, onde a complexidade da execução é o principal atributo estético.

Na Thuylâm (Nova York), Mikayla Zeng explora a "elegância lúdica". O detalhe central não é a forma global, mas as microintervenções: apliques de orquídeas e a mistura de texturas. A diferença aqui é a recusa da uniformidade. Ao usar sedas com bordas onduladas ou algodões trabalhados, a roupa se torna maleável à personalidade de quem a usa. O look deixa de ser uma imposição de estilo para ser um suporte para a história individual da mulher.

Por fim, a Leïna de La Valette (Paris) ressignifica o status da seda. Ao utilizar sobras de seda de alta qualidade e sedas antigas de quimonos, a marca retira esse material da exclusividade de ocasiões especiais. Através de drapeados e cortes envolventes (wrap skirts), a seda passa a ter "peso zero" no cotidiano. A distinção visual é a sofisticação sem esforço: o material mais luxuoso da moda é tratado como matéria-prima de trabalho, transformando o luxo em algo fluido e habitável para o dia a dia.