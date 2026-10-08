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O que a maioria não sabe sobre pés saudáveis: evitando danos com a manicure correta

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A manutenção dos pés costuma ser vista como uma questão de estética, mas o resultado real depende de como manipulamos a textura da pele e a estrutura da unha. Quando tentamos resolver calosidades ou aplicar esmaltes em casa, o erro comum é a pressa ou o uso de ferramentas inadequadas que agridem a epiderme. A diferença entre um pé áspero e um acabamento profissional está no controle da abrasão e na preparação da superfície.

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Photo: Pravda.Ru by Илья Руднев is licensed under publiс domain
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O material e a preparação do terreno

Não se trata de luxo, mas de precisão. Para que a pele responda ao estímulo sem criar novas resistências (como rachaduras), a escolha do material é decisiva:

  • Recipiente para imersão: Uma bacia que permita a imersão até os tornozelos. O objetivo aqui é a hidratação profunda para mudar a densidade da pele.
  • Agentes de amolecimento: Sal marinho para quebrar a rigidez cutânea e óleos essenciais (lavanda ou tea tree) para ação antibacteriana.
  • Lixas de pé: O gesto deve ser suave. Priorize abrasivos diamantados ou minerais; lixas metálicas são agressivas e podem causar microlesões.
  • Kit de cutículas: Espátulas ou palitos de laranja para empurrar a pele e alicates afiados apenas para a remoção de peles soltas.
  • Buffer (Lixa polidora): Essencial para tirar o brilho natural da unha, criando a aderência necessária para que o esmalte não descasque.

A esterilização é a variável inegociável: álcool ou clorexidina em todas as ferramentas metálicas antes do contato com a pele.

A sequência do gesto técnico

O resultado visível surge da ordem correta das ações. Alterar a sequência pode comprometer a durabilidade do esmalte ou a saúde da pele.

1. Amolecimento: Mergulho em água morna (37-38°C) com sais por 10 a 15 minutos. O objetivo é transformar a pele endurecida em um material maleável.

2. Tratamento da textura: Com a pele levemente úmida, utilize a lixa em sentido único. Movimentos de vai-e-vem podem rasgar a pele. Se houver rachaduras profundas, não tente remover tudo de uma vez; a remoção gradual, combinada com ureia ou pantenol, evita a inflamação.

3. Geometria das unhas: O corte deve ser quadrado com cantos levemente arredondados. Esse ajuste geométrico é o que impede que a unha encrave na carne. A cutícula deve ser apenas empurrada; remove-se apenas o excesso seco.

4. A arquitetura da cor (Gel): Para que a cor não solte, a sequência é rigorosa:

  • Desidratação com álcool para remover a oleosidade.
  • Polimento leve com o buffer para abrir a porosidade da placa.
  • Camada fina de base, selando a ponta da unha, seguida de cura na cabine.
  • Aplicação de duas camadas finas de cor, com polimerização individual.
  • Finalização com top coat, removendo a camada pegajosa se necessário.

Manutenção da viabilidade

O efeito de salão se perde se a pele voltar a ressecar rapidamente. A hidratação diária com cremes nutritivos e o uso periódico de esfoliantes mantêm a maleabilidade da pele. O ciclo ideal prevê a renovação da cor a cada 2 ou 3 semanas e a remoção profunda de calosidades mensalmente.

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