Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans

Mulher

Por anos, a calça skinny foi tratada como um resíduo estético da década passada, quase um erro de percurso no guarda-roupa. O retorno dessa silhueta, agora projetado para as temporadas 2025-2026, não acontece como uma substituição do volume, mas como a introdução de uma nova tensão visual. A diferença central não está no ajuste ao corpo — que permanece justo -, mas na relação de escala com a parte superior do look.

узкие джинсы
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
узкие джинсы

Se no início dos anos 2010 a norma era a simetria do aperto (cima e baixo justos), a nova leitura da skinny exige o contraste. O equilíbrio agora é encontrado no volume oposto: casacos amplos, blazers de corte masculino e tricôs pesados. Essa mudança de proporção desloca o olhar da leitora; a calça deixa de ser a protagonista de um visual "moldado" para se tornar a base neutra e linear que sustenta peças arquitetônicas e volumosas. O calçado, seguindo essa lógica, migra para formas mais pesadas, evitando que a silhueta termine em um ponto excessivamente fino e datado.

A coexistência de volumes e a geometria do jeans

O cenário atual não impõe um vencedor, mas promove a coexistência de silhuetas antagônicas. Enquanto a skinny recupera seu espaço, o volume extremo persiste, mas com ajustes de precisão. As calças amplas de cintura baixa, herança dos anos 2000, agora pedem um topo minimalista — regatas simples ou tricôs ajustados — para que o excesso de tecido nas pernas não anule a estrutura do corpo.

Há também a evolução da calça reta, que deixa de ser a escolha segura para se tornar um exercício de fluidez. O detalhe decisivo para 2026 é a extensão da bainha: a barra deve sobrar e se acumular suavemente sobre o sapato, criando dobras naturais que quebram a rigidez da linha vertical. Já a calça "horseshoe" (em formato de ferradura), que antes habitava apenas o campo do experimentalismo, chega ao cotidiano com uma geometria curvilínea — larga no joelho e afunilada no tornozelo. Por ser uma peça de forte impacto visual, ela exige a neutralidade de uma camisa branca ou um suéter fino, permitindo que a forma da calça execute todo o trabalho do look.

Além da silhueta, observa-se um movimento contra o minimalismo austero. O jeans amplo torna-se mais denso, com texturas complexas, bordados e elementos metálicos, transformando a peça básica em um item de design.

O que se define agora não é o fim de uma era, mas o fim da ditadura de um único corte. A moda transita para um estado de pluralidade onde a escolha entre a compressão da skinny e a expansão do oversized não é mais uma questão de "certo ou errado", mas de intenção visual e contexto de uso.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como limpar espaços estreitos e frestas com rolo de massa e meia
Casa, Reforma e Imóveis
Como limpar espaços estreitos e frestas com rolo de massa e meia
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Mulher
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Mais populares
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom

O contraste rígido expõe as texturas da pele madura; a multidimensionalidade da cor suaviza o rosto

A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Elegância madura: da performance à presença concreta
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Armazenamento de vegetais: sinais de alerta e controle de microclima
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
últimos materiais
Caranguejo-do-lodo americano invade costas e força mudança na hierarquia do Mar Negro
Expectativas frustradas: a batalha de imigrantes pelo reagrupamento familiar
Sabão em excesso pode prejudicar tecidos: aprenda a dosar corretamente
Cabelo invisível: a transformação que ninguém esperava
Estabilidade genética e epigenética explicam a longevidade da tartaruga de 194 anos
Infarto em mulheres pode causar náuseas e cansaço súbito em vez de dor no peito
Insegurança alimentar grave atinge 550 mil famílias na Argentina
Sucumbindo à concorrência: a batalha silenciosa da indústria do calçado em Portugal
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.