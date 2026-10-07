Luxo clássico ressurge: o renascimento do dourado na nail art

O luxo clássico retomou o centro do nail art, afastando-se da tendência de pérolas e motivos marinhos. O ponto de virada veio do desfile Chanel Haute Couture outono-inverno 2026/2027, onde o destaque não foi a extravagância, mas a precisão do acabamento cromado dourado. O resultado é um visual que, embora nasça na alta costura, funciona como um acessório discreto para o cotidiano.
O erro comum ao aplicar tons metálicos é associá-los a extensões extremas ou decorações volumosas, o que frequentemente satura o visual. A mudança decisiva aqui reside na geometria: a escolha por unhas curtas, com comprimento natural e formato oval suave. Quando a forma é contida, o brilho intenso do ouro deixa de ser um artifício de festa e passa a atuar como uma joia minimalista, substituindo a necessidade de anéis ou pulseiras.
Essa sobriedade na estrutura permite que o dourado transite entre peças de tricô, jeans ou alfaiataria sem criar um contraste agressivo. A variável que define a elegância não é a cor em si, mas a ausência de excessos na modelagem.
Dependendo da ferramenta e do material escolhido, o resultado final altera a percepção de profundidade e textura da unha:
A vantagem do cromado dourado sobre o prateado está na temperatura da cor. O ouro harmoniza com a maioria dos tons de pele e acentua o bronzeado, tornando-se mais versátil. A chave para a compreensão deste estilo é o equilíbrio: quanto mais ativa e vibrante é a cobertura, mais simples deve ser o corte da unha. O luxo, neste caso, é o resultado da tensão entre a intensidade do material e a simplicidade do gesto.
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Uso de contas metálicas, strass e kamifubuki para romper a monotonia de bases neutras sem perder a discrição.