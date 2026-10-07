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Luxo clássico ressurge: o renascimento do dourado na nail art

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O luxo clássico retomou o centro do nail art, afastando-se da tendência de pérolas e motivos marinhos. O ponto de virada veio do desfile Chanel Haute Couture outono-inverno 2026/2027, onde o destaque não foi a extravagância, mas a precisão do acabamento cromado dourado. O resultado é um visual que, embora nasça na alta costura, funciona como um acessório discreto para o cotidiano.

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Photo: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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O erro comum ao aplicar tons metálicos é associá-los a extensões extremas ou decorações volumosas, o que frequentemente satura o visual. A mudança decisiva aqui reside na geometria: a escolha por unhas curtas, com comprimento natural e formato oval suave. Quando a forma é contida, o brilho intenso do ouro deixa de ser um artifício de festa e passa a atuar como uma joia minimalista, substituindo a necessidade de anéis ou pulseiras.

Essa sobriedade na estrutura permite que o dourado transite entre peças de tricô, jeans ou alfaiataria sem criar um contraste agressivo. A variável que define a elegância não é a cor em si, mas a ausência de excessos na modelagem.

Técnicas de aplicação e efeito visual

Dependendo da ferramenta e do material escolhido, o resultado final altera a percepção de profundidade e textura da unha:

  • Pó cromado (espelhamento): A aplicação de pigmentos ultrafinos sobre a base cria a superfície reflexiva perfeita. É o gesto que entrega o efeito de metal polido, com máximo brilho.
  • Esmaltes com shimmer ou glitter: Para quem busca menos impacto, as partículas suspensas criam um brilho difuso, menos linear que o espelhamento.
  • Folhas de ouro e películas: A aplicação de fragmentos de folha gera irregularidades propositais, resultando em um efeito de "ouro envelhecido", conferindo textura orgânica ao material.
  • French dourada: O foco muda para a extremidade da unha. Em unhas curtas, a linha fina mantém o minimalismo; em unhas longas, a variação na largura da faixa altera a dinâmica do visual.

A vantagem do cromado dourado sobre o prateado está na temperatura da cor. O ouro harmoniza com a maioria dos tons de pele e acentua o bronzeado, tornando-se mais versátil. A chave para a compreensão deste estilo é o equilíbrio: quanto mais ativa e vibrante é a cobertura, mais simples deve ser o corte da unha. O luxo, neste caso, é o resultado da tensão entre a intensidade do material e a simplicidade do gesto.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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