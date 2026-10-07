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Efeito Árabe: como a redistribuição de volume e contraste substitui a extensão de cílios

Mulher

A busca por um olhar mais aberto e alongado geralmente leva ao procedimento de extensão de cílios, mas a técnica do "efeito árabe" prova que a mudança visual depende menos de fios artificiais e mais da direção do volume e do contraste de texturas.

Макияж внешнего уголка для миндалевидного взгляда
Photo: NewsInfo.Ru by Марина Кравцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж внешнего уголка для миндалевидного взгляда

O problema da maquiagem convencional de cílios é a distribuição uniforme da máscara, que muitas vezes apenas engrossa os fios sem alterar a arquitetura do olhar. O gesto decisivo aqui é a quebra dessa simetria: em vez de cobrir tudo por igual, cria-se um ritmo de alternância entre bases densas e picos de comprimento, simulando a modelagem profissional das Arabian lashes.

A construção do olhar alongado

Para transformar a geometria dos olhos e aproximá-la do formato amendoado, a aplicação deve seguir uma lógica de progressão de peso visual:

Primeiro, trabalha-se a raiz. O preenchimento rigoroso do espaço intercíliar com pigmento escuro não serve apenas para definir, mas para criar a ilusão de uma base mais densa, que serve de suporte para o restante da composição.

A linha do delineador não deve ser constante. Ela começa fina no canto interno e engrossa gradualmente em direção ao canto externo, extrapolando a pálpebra em direção às têmporas. Esse vetor é reforçado pelas sombras — em tons de chocolate, grafite ou preto — que são esfumadas do centro para a extremidade externa.

O ponto crítico está na aplicação da máscara. O volume não é distribuído por toda a extensão dos cílios, mas concentrado na parte externa. Esse deslocamento de massa visual puxa o olhar para cima, criando o efeito "fox eyes" (olhar de raposa) sem a necessidade de intervenções estéticas.

Adaptação conforme a intensidade

A variável que define o resultado final é a escolha dos materiais e a precisão do traço:

  • Para o dia: Utiliza-se delineador marrom e máscara de alongamento. O gesto é mais suave, com esfumados leves e tons naturais, mantendo a lógica do alongamento, mas com menor contraste.
  • Para a noite: O foco muda para a precisão gráfica. O liner preto, sombras intensas e o uso de tufos de cílios nos cantos externos maximizam o efeito dramático e a abertura do olhar.

Essa abordagem, corroborada por referências como a Vogue Arabia, alinha-se a tendências como o wet-look lashes, onde a definição das pontas e a separação dos fios criam um aspecto gráfico e moderno. O resultado é uma modelagem facial feita através de linhas e volumes, transformando a maquiagem em uma ferramenta de arquitetura do rosto.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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