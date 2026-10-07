Mudança radical nas estampas florais: do romance à dramaticidade no outono de 2026

A percepção habitual das estampas florais está ligada à leveza e à efemeridade do verão. Para o outono de 2026, no entanto, a mudança ocorre na base: a delicadeza cede lugar a um fundo escuro e denso. Segundo o estilista Vlad Lisovets, o floral deixa de ser um símbolo de romance para se tornar um elemento de dramaticidade contida, especialmente quando aplicado sobre tons de bordô profundo, berinjela ou chocolate.

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Essa alteração cromática altera a função da peça. Ao migrar do fundo claro para a base escura e ser combinada com tecidos mais encorpados e texturizados, a estampa floral deixa de sugerir fluidez e passa a transmitir peso e complexidade visual. Para a mulher brasileira, isso significa que a flor sai do campo do "estampado alegre" para entrar no campo da estrutura e do contraste outonal.

A escala da geometria: do detalhe ao bloco

Outra ruptura visual acontece na proporção das formas. O clássico poá, frequentemente visto em escalas miúdas e discretas, surge agora hipertrofiado. O aumento do tamanho do círculo muda a lógica do look: o que era um detalhe sutil torna-se um elemento gráfico que estrutura a silhueta, trazendo mais definição e rigor ao visual.

Esse movimento de escala também se aplica aos padrões quadrados. A tendência não é a repetição infinita de pequenos quadros, mas sim a aposta em elementos geométricos amplos e em ritmo rigoroso. O uso de cores contrastantes nessas formas amplia a percepção de modernidade, afastando a peça de um visual conservador e aproximando-a de uma estética mais arquitetônica.

A aplicação dessas novas proporções e cores distribui-se por peças que sustentam esse volume: vestidos e saias midi ou maxi, camisas amplas e, principalmente, na outerwear, como casacos e capas, onde a escala do print consegue dialogar com a robustez da peça.