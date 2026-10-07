Mudança radical nas estampas florais: do romance à dramaticidade no outono de 2026

A percepção habitual das estampas florais está ligada à leveza e à efemeridade do verão. Para o outono de 2026, no entanto, a mudança ocorre na base: a delicadeza cede lugar a um fundo escuro e denso. Segundo o estilista Vlad Lisovets, o floral deixa de ser um símbolo de romance para se tornar um elemento de dramaticidade contida, especialmente quando aplicado sobre tons de bordô profundo, berinjela ou chocolate.
Essa alteração cromática altera a função da peça. Ao migrar do fundo claro para a base escura e ser combinada com tecidos mais encorpados e texturizados, a estampa floral deixa de sugerir fluidez e passa a transmitir peso e complexidade visual. Para a mulher brasileira, isso significa que a flor sai do campo do "estampado alegre" para entrar no campo da estrutura e do contraste outonal.
Outra ruptura visual acontece na proporção das formas. O clássico poá, frequentemente visto em escalas miúdas e discretas, surge agora hipertrofiado. O aumento do tamanho do círculo muda a lógica do look: o que era um detalhe sutil torna-se um elemento gráfico que estrutura a silhueta, trazendo mais definição e rigor ao visual.
Esse movimento de escala também se aplica aos padrões quadrados. A tendência não é a repetição infinita de pequenos quadros, mas sim a aposta em elementos geométricos amplos e em ritmo rigoroso. O uso de cores contrastantes nessas formas amplia a percepção de modernidade, afastando a peça de um visual conservador e aproximando-a de uma estética mais arquitetônica.
A aplicação dessas novas proporções e cores distribui-se por peças que sustentam esse volume: vestidos e saias midi ou maxi, camisas amplas e, principalmente, na outerwear, como casacos e capas, onde a escala do print consegue dialogar com a robustez da peça.
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O contraste rígido expõe as texturas da pele madura; a multidimensionalidade da cor suaviza o rosto