Formas rígidas retornam ao topo: silhueta feminina ganha austeridade e contraste

A transição do pódio para a calçada costuma ser filtrada por uma simplificação funcional, mas para a temporada de outono-inverno 2026/27, o foco não está apenas na função, mas em como acessórios históricos alteram a proporção da silhueta. A mudança central aqui é o resgate de formas rígidas e volumes exagerados que forçam a mulher a repensar a escala de suas roupas externas.

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O retorno das ushankas, vistas em casas como Miu Miu e Dsquared2, desloca o peso visual do look inteiramente para a cabeça. Onde antes o volume era distribuído por casacos oversized, agora a peça central é o acessório. Para a realidade brasileira, isso sugere um jogo de contrastes: equilibrar a opulência do pelo com bases pragmáticas, como jaquetas jeans ou parkas acinturadas, evitando que o volume do chapéu consuma a estrutura do corpo.

Já a boina estilo newsboy ou keppi, recuperada por Ralph Lauren e Dolce&Gabbana, propõe uma mudança na intenção do visual. Mais do que um item vintage, ela introduz uma rigidez geométrica que contrasta com a fluidez dos tecidos modernos. Em tons terrosos, cinzas e azuis profundos, o acessório deixa de ser um mero detalhe para se tornar um elemento de composição que confere austeridade ao rosto, afastando-se do óbvio casual.

Enquanto a beanie permanece como a solução de conveniência em coleções da Bottega Veneta e Louis Vuitton, sua relevância agora reside na capacidade de neutralizar excessos. Ela funciona como um contraponto minimalista para casacos de ombros arquitetônicos e cortes complexos, provando que a simplicidade do tricô é a ferramenta ideal para não competir com peças de design estruturado.

A geometria do clássico e a fluidez do tecido

A reintrodução do chapéu-coco por marcas como Celine e Uma Wang retira a peça de seu contexto puramente folclórico ou aristocrático para inseri-la em uma lógica de alfaiataria. A rigidez do coco exige que a roupa acompanhe essa precisão; trench coats e casacos de lã (duffle coats) são as escolhas naturais, criando uma linha vertical contínua e formal que reorganiza a postura de quem a usa.

Por fim, o lenço, tradicionalmente associado à leveza do verão, ganha densidade e contexto histórico no inverno 2026/27. A Givenchy, sob a direção de Sarah Burton, e a Daniela Gregis transformam o acessório em uma referência pictórica e folclórica. A diferença concreta está no modo de amarrar: o nó na nuca, mantendo um volume fluido no topo da cabeça, altera a moldura do rosto e traz uma delicadeza anacrônica para dentro de um guarda-roupa contemporâneo, sugerindo que a elegância pode vir de um drapeado suave em meio ao rigor do frio.