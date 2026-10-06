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Silhueta desequilibrada: volume superior redefine a legging no outono

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A legging deixou de ser um item restrito à academia para se tornar a base de montagens urbanas no outono. O desafio não está na peça em si, mas em como evitar que o visual pareça apenas roupa de treino, transformando-a em um elemento de composição estruturada para dias frios.

Спортивный стиль
Photo: unsplash.com by Lauren is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортивный стиль

O equilíbrio entre compressão e volume

O resultado visual depende de uma variável simples: o contraste de silhuetas. Como a legging anula a forma da perna por ser extremamente justa, a aplicação correta exige a compensação com volume na parte superior. Quando usamos peças ajustadas em cima e embaixo, o look perde a intenção fashion e torna-se meramente funcional. O gesto decisivo aqui é a escolha de peças que criem amplitude e estrutura.

Para alcançar esse equilíbrio, a aposta deve ser em:

  • Suéteres de tricô oversized, que trazem textura e peso visual;
  • Blazers de corte masculino e modelagens alongadas, que definem a linha do corpo;
  • Casacos clássicos e jaquetas amplas, que protegem do frio e modernizam a proporção.

A transição pelo calçado

A escolha do sapato é o que define a categoria do look. A legging é neutra, e o acessório nos pés é que dita se a intenção é formal ou descontraída:

  • Para um tom executivo ou polido: loaffers, sapatilhas ou scarpins;
  • Para a dinâmica da cidade e conforto: tênis, botas estilo Ugg ou moon boots.

Cores além do preto

Embora o preto seja a escolha segura, a mudança na percepção do visual acontece quando variamos a paleta cromática. Substituir a cor básica por tons profundos altera a sofisticação do conjunto. As opções que trazem mais peso estético para a temporada são o bordô intenso, o marrom chocolate e cores vibrantes que funcionam como ponto focal da composição.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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