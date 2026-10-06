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Sola grossa não impede infiltração: a importância da vedação e construção do calçado

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Acreditamos que a sola grossa é um escudo contra a chuva, mas o resultado costuma ser frustrante: o pé molhado mesmo em botas robustas. O problema não está na altura da plataforma, mas na variável invisível — a vedação entre a sola e o corpo do calçado. A sola alta apenas retarda o contato com a água, mas não impede que ela entre se a junção for falha.

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O ponto crítico da vedação

Para evitar que a bota vire um dreno, o foco deve sair da espessura da sola e ir para a construção das bordas. O gesto decisivo na hora da compra é dobrar levemente o calçado e observar a linha de colagem. Se houver qualquer abertura, microfissura ou se a sola começar a descolar do corpo do sapato ao flexionar, a água entrará por ali, independentemente do material do cabedal.

Outro detalhe técnico determinante é a posição das costuras. Costuras ornamentais ou funcionais situadas muito próximas à base da sola atuam como canais de infiltração. Quanto mais baixa a costura, maior a vulnerabilidade, a menos que haja uma camada de vedação técnica blindando esses pontos.

Material vs. Permeabilidade

Existe a percepção de que o couro natural é a solução definitiva, mas ele é poroso. Sem a aplicação de repelentes, o couro absorve a umidade, que acaba penetrando nos furos das agulhas nas costuras. Já os sintéticos variam: alguns bloqueiam a água completamente, outros perdem a eficácia rapidamente. No caso de tecidos, a única garantia real é a presença de uma membrana interna impermeável ou de um tratamento hidrofugante de fábrica.

O erro do isolamento térmico

Um equívoco comum no outono é optar por forros de pele ou pelos excessivos em temperaturas acima de zero. O resultado é a condensação: o pé superaquece, gera suor e a bota molha de dentro para fora. O material ideal para a meia-estação é aquele que transporta o calor, como a flanela ou forros tecnológicos, evitando que a umidade interna degrade a experiência de uso.

Ajuste e manutenção prática

O conforto térmico e a durabilidade dependem de dois gestos simples: experimentar o calçado com as meias que serão usadas no dia a dia e verificar a flexão do material. Se o sapato pressiona excessivamente os dedos ao caminhar, a deformação precoce do material romperá a vedação e as costuras.

Para estender a vida útil, a impermeabilização com spray deve ocorrer antes do primeiro uso. E, no caso de molhar, a secagem deve ser feita apenas em temperatura ambiente. O calor direto de aquecedores ou radiadores destrói a cola e racha o couro, comprometendo a estrutura que mantém a água do lado de fora.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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