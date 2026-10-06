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O retorno ao rigor: a substituição do volume excessivo pela precisão dos anos 90

Mulher

O guarda-roupa contemporâneo, saturado por anos de volumes exagerados e logomania, começa a recalibrar sua escala. Para o outono de 2026, a referência não é a novidade disruptiva, mas o retorno ao rigor do final dos anos 90. A mudança central está na renúncia ao excesso em favor de uma silhueta que não tenta dominar o espaço, mas sim emoldurar o corpo com precisão e silêncio visual.

базовый гардероб
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
базовый гардероб

Essa transição altera a percepção de conforto: se antes o conforto era sinônimo de amplitude (oversize), agora ele reside na funcionalidade do corte e na qualidade tátil dos materiais. A aposta é em peças que operam como módulos, permitindo combinações intuitivas.

A geometria do essencial

A substituição dos casacos-robão por casacos de corte reto e abotoamento simples é o primeiro sinal dessa mudança. Ao eliminar o volume lateral, a peça cria uma linha vertical limpa que alonga a silhueta sem a necessidade de artifícios. Em lã ou couro, nas cores cinza, azul profundo ou camel, o foco sai do "estilo" para recair sobre a estrutura.

A saia lápis midi também passa por uma atualização de materialidade. O rigor do escritório é substituído por tecidos mais maleáveis, como malhas densas ou couros macios. A inteligência do look agora está no contraste de proporções: a rigidez da saia é quebrada por tricôs volumosos, evitando que o visual pareça datado ou excessivamente formal.

No campo das sobreposições, a gola alta sem mangas surge como uma solução técnica. Ela mantém a elegância da zona do pescoço, mas elimina o volume excessivo nas axilas, permitindo que blazers e cardigãs assentem perfeitamente sobre o corpo sem criar saliências indesejadas.

O detalhe que define a escala

Acessórios deixam de ser o ponto focal para se tornarem complementos. Bolsas de couro com texturas lisas ou foscas, em formas geométricas puras — retângulos ou semicírculos — e sem a interferência de correntes ou ferragens exuberantes, devolvem à mulher a primazia sobre o look, e não a marca sobre a mulher.

Essa mesma lógica de simplificação atinge a alfaiataria. O blazer sem gola, com decote em V ou arredondado, rompe a herança do corte masculino tradicional. Ao expor a linha das clavículas, a peça suaviza a imagem profissional, permitindo a inclusão de lenços de seda sem sobrecarregar a parte superior do corpo.

Nos pés, a sapatilha com salto baixo substitui a sola absolutamente plana. Essa pequena diferença de inclinação não é apenas ergonômica, mas altera a postura e a fluidez do caminhar, harmonizando-se melhor com a barra de calças curtas e saias midi.

Por fim, a calça cigarrete retorna para confrontar a hegemonia das pantalonas. O corte reto, levemente afunilado ao tornozelo, devolve a definição gráfica ao corpo. Para evitar a monotonia, a proporção é equilibrada com partes superiores mais soltas, como camisas fluidas ou jumpers, criando um jogo de volumes consciente e controlado.

O resgate do minimalismo dos anos 90 propõe a construção de um guarda-roupa resiliente. Ao priorizar a forma pura e a matéria-prima, a moda deixa de ser um ciclo de substituições rápidas para se tornar um exercício de curadoria duradoura.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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