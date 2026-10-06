O retorno ao rigor: a substituição do volume excessivo pela precisão dos anos 90

O guarda-roupa contemporâneo, saturado por anos de volumes exagerados e logomania, começa a recalibrar sua escala. Para o outono de 2026, a referência não é a novidade disruptiva, mas o retorno ao rigor do final dos anos 90. A mudança central está na renúncia ao excesso em favor de uma silhueta que não tenta dominar o espaço, mas sim emoldurar o corpo com precisão e silêncio visual.
Essa transição altera a percepção de conforto: se antes o conforto era sinônimo de amplitude (oversize), agora ele reside na funcionalidade do corte e na qualidade tátil dos materiais. A aposta é em peças que operam como módulos, permitindo combinações intuitivas.
A substituição dos casacos-robão por casacos de corte reto e abotoamento simples é o primeiro sinal dessa mudança. Ao eliminar o volume lateral, a peça cria uma linha vertical limpa que alonga a silhueta sem a necessidade de artifícios. Em lã ou couro, nas cores cinza, azul profundo ou camel, o foco sai do "estilo" para recair sobre a estrutura.
A saia lápis midi também passa por uma atualização de materialidade. O rigor do escritório é substituído por tecidos mais maleáveis, como malhas densas ou couros macios. A inteligência do look agora está no contraste de proporções: a rigidez da saia é quebrada por tricôs volumosos, evitando que o visual pareça datado ou excessivamente formal.
No campo das sobreposições, a gola alta sem mangas surge como uma solução técnica. Ela mantém a elegância da zona do pescoço, mas elimina o volume excessivo nas axilas, permitindo que blazers e cardigãs assentem perfeitamente sobre o corpo sem criar saliências indesejadas.
Acessórios deixam de ser o ponto focal para se tornarem complementos. Bolsas de couro com texturas lisas ou foscas, em formas geométricas puras — retângulos ou semicírculos — e sem a interferência de correntes ou ferragens exuberantes, devolvem à mulher a primazia sobre o look, e não a marca sobre a mulher.
Essa mesma lógica de simplificação atinge a alfaiataria. O blazer sem gola, com decote em V ou arredondado, rompe a herança do corte masculino tradicional. Ao expor a linha das clavículas, a peça suaviza a imagem profissional, permitindo a inclusão de lenços de seda sem sobrecarregar a parte superior do corpo.
Nos pés, a sapatilha com salto baixo substitui a sola absolutamente plana. Essa pequena diferença de inclinação não é apenas ergonômica, mas altera a postura e a fluidez do caminhar, harmonizando-se melhor com a barra de calças curtas e saias midi.
Por fim, a calça cigarrete retorna para confrontar a hegemonia das pantalonas. O corte reto, levemente afunilado ao tornozelo, devolve a definição gráfica ao corpo. Para evitar a monotonia, a proporção é equilibrada com partes superiores mais soltas, como camisas fluidas ou jumpers, criando um jogo de volumes consciente e controlado.
O resgate do minimalismo dos anos 90 propõe a construção de um guarda-roupa resiliente. Ao priorizar a forma pura e a matéria-prima, a moda deixa de ser um ciclo de substituições rápidas para se tornar um exercício de curadoria duradoura.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.