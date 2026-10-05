Estilo Parisiense: a gestão do investimento sobre a tendência

O estilo parisiense é frequentemente reduzido a uma ideia de "desleixo planejado", mas a lógica real por trás da estética reside na gestão do investimento. Não se trata de renovar o closet a cada estação, mas de selecionar peças cujas propriedades materiais e cortes resistam ao tempo. Para a mulher brasileira, adaptar essa visão significa deslocar o olhar da tendência passageira para a estrutura da peça.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в бежевом тренче на городской улице

O trench coat, por exemplo, é habitualmente visto como uma peça funcional para dias de chuva. No entanto, a distinção parisiense está na sua capacidade de organizar a silhueta. A peça deixa de ser um acessório meteorológico para se tornar a estrutura do look. Para além do bege tradicional, a aposta em tons como chocolate, grafite ou azul-marinho altera a percepção da peça: ela ganha um peso visual mais sofisticado, afastando-se do uniforme clássico e aproximando-se de um casaco de outono. O ponto central aqui é a densidade do tecido; quanto mais texturizado e limpo de ornamentos for o material, maior a percepção de qualidade e perenidade.

Outro ponto de ruptura com a norma habitual é o blazer de corte masculino. Enquanto a tendência corporativa sugere o conjunto completo (terno), a lógica parisiense opera no contraste. Ao combinar a linha rígida dos ombros e o comprimento alongado do blazer com o jeans reto ou saias midi, a rigidez da peça é quebrada. O blazer deixa de significar "formalidade" para significar "equilíbrio", servindo como um contraponto que "acalma" a fluidez de um vestido ou a casualidade do denim.

A materialidade do essencial

No que diz respeito ao denim, a diferença concreta está na renúncia ao decorativismo. Enquanto o mercado oscila entre cinturas extremamente baixas ou volumes exagerados, a escolha por cortes retos e lavagens escuras transforma o jeans em uma alternativa viável à alfaiataria. É a transição do jeans como peça de lazer para o jeans como peça de composição formal.

A malharia, por sua vez, é elevada de função térmica para função estética. A construção do look acontece na sobreposição de texturas: a maciez do cashmere contra a rigidez do algodão denso ou a opacidade da camurça contra o brilho sutil de um tricô fino. Essa mistura de materiais retira a monotonia dos tons neutros, criando profundidade visual sem a necessidade de cores vibrantes.

Por fim, o calçado reflete a dinâmica urbana. O loafer, em versões de couro, camurça ou tons de cereja, resolve a tensão entre o conforto necessário para a caminhada e a elegância exigida em reuniões ou jantares. A introdução de um solado levemente robusto é o detalhe que atualiza a peça, impedindo que o visual se torne excessivamente conservador, mantendo a funcionalidade sem sacrificar a modernidade.