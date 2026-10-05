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Calças esportivas: a alternativa ao jeans através do contraste de texturas

Mulher

O jeans domina o guarda-roupa por ser a escolha segura, mas o resultado costuma ser linear. A alternativa para quem busca conforto sem perder a intenção visual nesta temporada são as calças esportivas. O problema não está na peça em si, mas no hábito de restringi-la ao treino ou ao descanso; o gesto que muda a percepção é a inserção de texturas rígidas e elementos de alfaiataria que quebram a informalidade do tecido.

Широкие спортивные брюки
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Широкие спортивные брюки

Equilíbrio entre volume e textura

A base mais simples para tirar a calça de moletom do ambiente doméstico é o monocromatismo. Quando usamos tons neutros, como o cinza, a silhueta se unifica, permitindo que o foco mude para as camadas. Uma camiseta branca sob um suéter de gola alta no mesmo tom da calça cria uma moldura limpa.

O detalhe decisivo aqui é a resistência do acessório: trocar a bolsa de lona por uma de couro com textura animal, como a de réptil, retira a peça do contexto de "academia" e a transporta para o contexto urbano, injetando a rigidez necessária para equilibrar a maciez do tricô.

O contraste de materiais: couro e salto

Para evitar que o visual pareça desleixado, a variável a ser controlada é a estrutura do tronco. Enquanto a calça esportiva é fluida e sem forma definida, o topo deve ser arquitetônico. Substituir a jaqueta casual por um blazer de couro ou modelos com gola alta e corte seco organiza a silhueta.

A mudança visual mais drástica ocorre nos pés. A troca do tênis por scarpins ou botas de bico fino altera a postura e a leitura do look. Se a calça permitir, a adição de um cinto sobre a jaqueta ou na cintura define a proporção do corpo, transformando o conforto do moletom em um elemento de design.

A neutralização do esportivo com o trench coat

Calças com listras laterais ou faixas (estilo track pants) possuem uma carga visual agressiva. Para suavizar esse efeito, o gesto correto é envolver a peça em uma sobreposição clássica. O trench coat em bege ou preto funciona como um filtro que modera a estética esportiva.

Para finalizar a composição, o uso de ankle boots é a escolha técnica ideal: elas elevam a proposta, afastando a associação direta com o fitness e aproximando-a do estilo contemporâneo de rua.

Construindo o sport-chic moderno

O segredo do sport-chic não é a mistura aleatória, mas a tensão entre opostos. O resultado mais sofisticado para os dias frios surge ao combinar joggers térmicos com acessórios deliberadamente femininos e estruturados.

A montagem segue esta lógica de pesos: calça de tricô e suéter relaxado na base, contrastados por um casaco de lã de corte reto e longo. O fechamento do visual acontece com saltos bloco e bolsas estruturadas. Essa escolha transforma a calça esportiva em uma alternativa real ao jeans, entregando a mesma versatilidade, mas com uma sensação de acolhimento e modernidade.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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