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Cinto vira estrutura: linhas visuais se redefinem nas coleções primavera-verão

Mulher

O cinto deixou de ser um mero suporte para as calças para se tornar uma ferramenta de modelagem. O erro comum é tratá-lo como um detalhe invisível ou puramente funcional; quando mudamos o gesto e passamos a usá-lo como elemento construtivo, ele altera a arquitetura do corpo e a proporção da roupa.

Девушка в рубашке и джинсах
Photo: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Девушка в рубашке и джинсах

A transição do acessório para a estrutura

Nas coleções de primavera-verão 2027, o cinto assume a função de peça central, quase como se fosse parte do corte do vestido ou do blazer. A diferença está na intenção: não se trata de ajustar a cintura, mas de criar novas linhas visuais.

Casas como Gucci e Ferragamo propõem a sobreposição de dois ou três cintos, simulando a compressão e a forma de um corset. Já a Dolce & Gabbana foca no impacto visual do decoro, enquanto a Marni utiliza tiras finas como linhas gráficas que ditam o ritmo do conjunto. Essa abordagem segue a lógica da multicamada, similar ao uso de várias correntes ou bolsas, onde a mistura de texturas e larguras cria a profundidade do look.

Técnicas de sobreposição e ajuste de silhueta

A aplicação de múltiplos cintos permite modificar a peça sem alterar a costura. O resultado depende de como as camadas são distribuídas.

Para quem busca um resultado discreto, a escolha de dois cintos finos em cores próximas cria a ilusão de um acessório único e complexo. O gesto decisivo aqui é aplicá-los sobre casacos ou camisas longas, permitindo uma leve assimetria para tirar a rigidez do visual.

O contraste surge quando combinamos materiais ou cores opostas — como o couro liso preto com um marrom de fivela robusta. Para que isso funcione, a roupa deve atuar como um fundo neutro, evitando que o excesso de informação visual anule a peça.

O nível mais avançado é a composição tripla. Essa técnica é ideal para vestidos monocromáticos de corte reto ou blazers volumosos. O segredo não está no aperto, mas no posicionamento: os cintos podem ficar em alturas diferentes, criando linhas horizontais que redistribuem o volume do corpo.

Guia de aplicação por objetivo

A escolha do modelo altera a leitura final do corpo:

  • Cinto largo: Define a cintura com rigor e controla volumes excessivos. Ideal para casacos oversize e vestidos amplos.
  • Cinto fino: Traz precisão gráfica. Funciona bem em camadas sobre vestidos de tricô ou camisas leves.
  • Fivela marcante: Atua como o ponto focal do visual. Exige roupas minimalistas para não saturar a imagem.
  • Microcinto: Cria linhas delicadas e sutis. É a peça base para composições de múltiplas tiras.

A mudança de compreensão aqui é simples: o estilo não depende da compra de novas peças, mas da manipulação do que já existe. O cinto deixa de ser um fechamento para se tornar o eixo do visual.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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