O fim da hegemonia do tênis: a busca por silhuetas estruturadas sem abrir mão do conforto

Durante a última década, o tênis deixou de ser um item esportivo para se tornar a base de quase todos os guarda-roupas, infiltrando-se em reuniões de negócios e eventos noturnos. O hábito era a conveniência absoluta. No entanto, nota-se agora um movimento de retorno à estrutura: o desejo por silhuetas mais "montadas" e definidas, mas que não exijam a renúncia ao conforto.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужская обувь с тракторной подошвой и джинсы

A mudança não está em abandonar o bem-estar, mas em trocar a estética do amortecimento por formas que tragam mais intenção visual ao look. A alternativa ao tênis não é necessariamente o salto alto, mas sim a escolha de calçados que organizam a proporção do corpo de maneira diferente.

A rigidez masculina e o equilíbrio do contraste

Os sapatos de inspiração masculina, como derbies e brogues, assumem o protagonismo. A diferença central aqui é a construção: o bico arredondado e a sola mais robusta trazem um peso visual que o tênis, mesmo os modelos chunky, não possui da mesma forma. Quando combinados com saias volumosas ou tecidos fluidos, esses sapatos quebram a delicadeza excessiva, evitando que o visual pareça infantil e conferindo uma sobriedade imediata que organiza a silhueta.

A desconstrução da forma: o luxo do "sem estrutura"

Para quem resiste à rigidez do couro clássico, surge a tendência dos modelos "sem armação". São derbies e loafers confeccionados em couros extremamente macios, camurça ou tramas entrelaçadas que se moldam ao pé como se fossem pantufas. Essa diferença tátil transforma a percepção do sapato social: ele deixa de ser um item de "esticar e lacear" para se tornar uma extensão confortável do corpo, elevando o status do visual sem o esforço formal tradicional.

Texturas de acolhimento e a ironia do conforto

Loafers e mocassins com forro de pele ou pelúcia trazem uma nova camada de sentido para os dias frios. O detalhe do acabamento interno permite que sejam usados sem meias, aproximando-os da praticidade do tênis, mas com uma carga visual mais aconchegante e levemente irônica. Eles funcionam como um ponto de equilíbrio entre o despojado do jeans e a elegância do tricô.

O retorno do plano e a geometria vintage

As sapatilhas, especialmente as de trama entrelaçada, retornam como a substituta direta dos sneakers casuais. A elasticidade do material adaptável ao pé oferece a mesma liberdade de movimento, mas com uma delicadeza estética superior. Já as sapatilhas "de vovó", com bico fechado e salto baixo e quadrado, trazem a geometria vintage. A estabilidade do salto permite a permanência prolongada em pé, enquanto a forma vintage dialoga bem com peças estruturadas, como trench coats e blazers de couro.

Verticalidade e funcionalidade utilitária

Enquanto o tênis branco era usado para iluminar a produção, a vez agora é das ankle boots claras. O pequeno salto altera a angulação do pé e alonga a silhueta, proporcionando uma verticalidade que o solado plano não oferece. Em dias de chuva, a funcionalidade migra para as botas de borracha com cano largo — item que saiu do contexto puramente utilitário para as passarelas, como visto na Loewe, onde a transparência e a forma ampla transformam o objeto de proteção em peça de design.

Para quem busca personalidade, as botas western (estilo cowboy) em camurça ou couro texturizado preenchem a lacuna do tênis ao oferecer a mesma robustez no caminhar, mas adicionando uma carga cultural e visual muito mais marcante ao conjunto.

Hibridismo e a nova fronteira

O limite entre o esportivo e o elegante termina de se dissolver nos modelos híbridos: solados tecnológicos de tênis fundidos a cabedais de sapatos sociais ou misturas de borracha com têxteis. Essas peças não buscam a tradição, mas sim o experimentalismo, atraindo o olhar para o detalhe construtivo e desafiando a lógica convencional do que é um calçado "arrumado".