Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O fim da hegemonia do tênis: a busca por silhuetas estruturadas sem abrir mão do conforto

Mulher

Durante a última década, o tênis deixou de ser um item esportivo para se tornar a base de quase todos os guarda-roupas, infiltrando-se em reuniões de negócios e eventos noturnos. O hábito era a conveniência absoluta. No entanto, nota-se agora um movimento de retorno à estrutura: o desejo por silhuetas mais "montadas" e definidas, mas que não exijam a renúncia ao conforto.

Мужская обувь с тракторной подошвой и джинсы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужская обувь с тракторной подошвой и джинсы

A mudança não está em abandonar o bem-estar, mas em trocar a estética do amortecimento por formas que tragam mais intenção visual ao look. A alternativa ao tênis não é necessariamente o salto alto, mas sim a escolha de calçados que organizam a proporção do corpo de maneira diferente.

A rigidez masculina e o equilíbrio do contraste

Os sapatos de inspiração masculina, como derbies e brogues, assumem o protagonismo. A diferença central aqui é a construção: o bico arredondado e a sola mais robusta trazem um peso visual que o tênis, mesmo os modelos chunky, não possui da mesma forma. Quando combinados com saias volumosas ou tecidos fluidos, esses sapatos quebram a delicadeza excessiva, evitando que o visual pareça infantil e conferindo uma sobriedade imediata que organiza a silhueta.

A desconstrução da forma: o luxo do "sem estrutura"

Para quem resiste à rigidez do couro clássico, surge a tendência dos modelos "sem armação". São derbies e loafers confeccionados em couros extremamente macios, camurça ou tramas entrelaçadas que se moldam ao pé como se fossem pantufas. Essa diferença tátil transforma a percepção do sapato social: ele deixa de ser um item de "esticar e lacear" para se tornar uma extensão confortável do corpo, elevando o status do visual sem o esforço formal tradicional.

Texturas de acolhimento e a ironia do conforto

Loafers e mocassins com forro de pele ou pelúcia trazem uma nova camada de sentido para os dias frios. O detalhe do acabamento interno permite que sejam usados sem meias, aproximando-os da praticidade do tênis, mas com uma carga visual mais aconchegante e levemente irônica. Eles funcionam como um ponto de equilíbrio entre o despojado do jeans e a elegância do tricô.

O retorno do plano e a geometria vintage

As sapatilhas, especialmente as de trama entrelaçada, retornam como a substituta direta dos sneakers casuais. A elasticidade do material adaptável ao pé oferece a mesma liberdade de movimento, mas com uma delicadeza estética superior. Já as sapatilhas "de vovó", com bico fechado e salto baixo e quadrado, trazem a geometria vintage. A estabilidade do salto permite a permanência prolongada em pé, enquanto a forma vintage dialoga bem com peças estruturadas, como trench coats e blazers de couro.

Verticalidade e funcionalidade utilitária

Enquanto o tênis branco era usado para iluminar a produção, a vez agora é das ankle boots claras. O pequeno salto altera a angulação do pé e alonga a silhueta, proporcionando uma verticalidade que o solado plano não oferece. Em dias de chuva, a funcionalidade migra para as botas de borracha com cano largo — item que saiu do contexto puramente utilitário para as passarelas, como visto na Loewe, onde a transparência e a forma ampla transformam o objeto de proteção em peça de design.

Para quem busca personalidade, as botas western (estilo cowboy) em camurça ou couro texturizado preenchem a lacuna do tênis ao oferecer a mesma robustez no caminhar, mas adicionando uma carga cultural e visual muito mais marcante ao conjunto.

Hibridismo e a nova fronteira

O limite entre o esportivo e o elegante termina de se dissolver nos modelos híbridos: solados tecnológicos de tênis fundidos a cabedais de sapatos sociais ou misturas de borracha com têxteis. Essas peças não buscam a tradição, mas sim o experimentalismo, atraindo o olhar para o detalhe construtivo e desafiando a lógica convencional do que é um calçado "arrumado".

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Casa, Reforma e Imóveis
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
Animais
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mulher
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
últimos materiais
Zoólogos da Universidade de Altay esclarecem o comportamento de ursos após ataques a pessoas
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Saidou Technology apresenta Aiva: AI no comando do veículo
Mudanças climáticas desaceleram a rotação da Terra
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Governo de Moçambique aposta em Design Lab para reduzir burocracia estatal
Como escolher um itinerário na China para evitar ficar preso em multidões durante as férias
Universidade Ben-Gurion em Israel: redução de gordura visceral preserva volume do cérebro
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio
Fill Power e membrana: a dupla técnica que define o isolamento térmico real do casaco
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.