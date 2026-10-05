Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026

A volta dos cortes ajustados ao guarda-roupa não significa, necessariamente, o retorno do skinny extremo que dominou a década passada. O que emerge para o outono de 2026 é a calça cigarrete, uma alternativa que substitui a compressão total por um equilíbrio de volume mais sofisticado. Enquanto o skinny desenhava a perna como uma segunda pele do quadril ao tornozelo, a cigarrete propõe uma geometria diferente: ela acompanha a linha do quadril, mas desce quase reta a partir do joelho, deixando um respiro essencial entre o tecido e a pele.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в джинсах и футболке

Essa pequena diferença na proporção altera a forma como a silhueta é percebida. A calça não tenta esculpir ou esconder o corpo, mas sim demarcá-lo. Ao contrário dos modelos wide leg ou barrel, que impõem volumes arquitetônicos e alteram a verticalidade da figura, a cigarrete mantém a naturalidade das formas. É essa ausência de distorção que a torna versátil, adaptando-se tanto a corpos com curvas marcadas quanto a silhuetas mais retas, desde que a escolha da cintura e do comprimento seja precisa para cada anatomia.

No uso prático, a principal vantagem da cigarrete reside na relação com os calçados. Por não possuir o excesso de tecido das calças largas, nem a rigidez do aperto do skinny, ela permite transições fluidas: botas de cano alto podem ser usadas por cima do jeans, enquanto loafers e sapatos de bico fino ganham destaque total, sem serem engolidos pela barra. Para equilibrar a composição, a aposta atual recai sobre o contraste de volumes: blazers oversized ou bombers amplos no topo compensam a base compacta, criando um visual contemporâneo.

A precisão do ajuste é o que define a elegância da peça. Uma cigarrete bem cortada não deve apresentar bolsas nos joelhos nem vincos horizontais excessivos sob os glúteos, evitando que o tecido estique demais nas panturrilhas. O objetivo não é a correção visual, mas a moldura do corpo, onde a peça trabalha a favor da linha natural, e não contra ela.