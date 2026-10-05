O dano do esmalte em gel vem da remoção: como recuperar a densidade da unha

O desgaste da unha após o uso prolongado de esmalte em gel não acontece apenas pela química do produto, mas principalmente pelo gesto da remoção. O trauma mecânico de raspar ou forçar a retirada do material é o que efetivamente afina a placa ungueal, deixando-a quebradiça e propensa a descamações.

Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за ногтями

A interrupção do ciclo de cobertura

Para recuperar a espessura e a resistência, a primeira variável a controlar é a ausência total de coberturas decorativas. O objetivo é permitir que a queratina se estabilize sem a pressão de camadas artificiais. O ponto crítico aqui é a limpeza final: substituir a agressividade do acetona e o atrito físico por métodos de remoção suaves, evitando que o início da recuperação comece com uma nova Layers de microtraumas.

Nutrição e a maleabilidade da placa

Uma unha fragilizada perde a elasticidade e quebra ao menor impacto. A solução não está apenas em "endurecer", mas em devolver a flexibilidade através da hidratação profunda. A aplicação diária de óleos naturais — como o de amêndoas, azeite ou damasco — massageados na cutícula e na placa, altera a textura da unha, tornando-a menos seca. Complementar esse gesto com bases terapêuticas ricas em cálcio e vitaminas cria uma barreira física que protege a unha enquanto a nova camada cresce da matriz.

Ajustes no manuseio diário

O resultado da recuperação depende de como a unha é manipulada no dia a dia. Gestos habituais precisam ser substituídos para evitar novas rupturas:

Comprimento: Manter as unhas curtas reduz a alavanca de impacto, evitando que a unha dobre e quebre.

Manter as unhas curtas reduz a alavanca de impacto, evitando que a unha dobre e quebre. Direção do lixamento: O movimento deve ser único e fluido, em uma só direção. O vai e vem da lixa provoca a separação das camadas de queratina nas extremidades.

O movimento deve ser único e fluido, em uma só direção. O vai e vem da lixa provoca a separação das camadas de queratina nas extremidades. Isolamento: O uso de luvas ao lidar com produtos químicos interrompe a desidratação acelerada da placa.

O uso de luvas ao lidar com produtos químicos interrompe a desidratação acelerada da placa. Tratamento pontual: Banhos semanais de azeite com gotas de limão atuam na densidade e no brilho natural da superfície.

O limite da recuperação visual

O erro mais comum é confundir a melhora superficial com a recuperação estrutural. Retornar ao esmalte em gel assim que a aparência melhora interrompe a regeneração profunda. A eficácia do processo só é completa quando a unha é totalmente renovada, da base à ponta, garantindo que a nova estrutura tenha a densidade necessária para suportar futuras intervenções.