Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes
Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
O truque do vinagre branco para eliminar odores impregnados em tecidos
Cabelo branco e a falha na cobertura: por que a técnica vence a marca da tinta

O dano do esmalte em gel vem da remoção: como recuperar a densidade da unha

Mulher

O desgaste da unha após o uso prolongado de esmalte em gel não acontece apenas pela química do produto, mas principalmente pelo gesto da remoção. O trauma mecânico de raspar ou forçar a retirada do material é o que efetivamente afina a placa ungueal, deixando-a quebradiça e propensa a descamações.

Уход за ногтями
Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за ногтями

A interrupção do ciclo de cobertura

Para recuperar a espessura e a resistência, a primeira variável a controlar é a ausência total de coberturas decorativas. O objetivo é permitir que a queratina se estabilize sem a pressão de camadas artificiais. O ponto crítico aqui é a limpeza final: substituir a agressividade do acetona e o atrito físico por métodos de remoção suaves, evitando que o início da recuperação comece com uma nova Layers de microtraumas.

Nutrição e a maleabilidade da placa

Uma unha fragilizada perde a elasticidade e quebra ao menor impacto. A solução não está apenas em "endurecer", mas em devolver a flexibilidade através da hidratação profunda. A aplicação diária de óleos naturais — como o de amêndoas, azeite ou damasco — massageados na cutícula e na placa, altera a textura da unha, tornando-a menos seca. Complementar esse gesto com bases terapêuticas ricas em cálcio e vitaminas cria uma barreira física que protege a unha enquanto a nova camada cresce da matriz.

Ajustes no manuseio diário

O resultado da recuperação depende de como a unha é manipulada no dia a dia. Gestos habituais precisam ser substituídos para evitar novas rupturas:

  • Comprimento: Manter as unhas curtas reduz a alavanca de impacto, evitando que a unha dobre e quebre.
  • Direção do lixamento: O movimento deve ser único e fluido, em uma só direção. O vai e vem da lixa provoca a separação das camadas de queratina nas extremidades.
  • Isolamento: O uso de luvas ao lidar com produtos químicos interrompe a desidratação acelerada da placa.
  • Tratamento pontual: Banhos semanais de azeite com gotas de limão atuam na densidade e no brilho natural da superfície.

O limite da recuperação visual

O erro mais comum é confundir a melhora superficial com a recuperação estrutural. Retornar ao esmalte em gel assim que a aparência melhora interrompe a regeneração profunda. A eficácia do processo só é completa quando a unha é totalmente renovada, da base à ponta, garantindo que a nova estrutura tenha a densidade necessária para suportar futuras intervenções.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Carros
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Mulher
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes
O dano do esmalte em gel vem da remoção: como recuperar a densidade da unha
Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
O truque do vinagre branco para eliminar odores impregnados em tecidos
Cabelo branco e a falha na cobertura: por que a técnica vence a marca da tinta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.