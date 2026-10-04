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Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico

Mulher

A moda para 2026 deixa de lado a obsessão por silhuetas disruptivas ou logotipos onipresentes para focar no que é quase invisível: o detalhe. A mudança central não está na estrutura da roupa, mas na forma como acessórios habituais são deslocados de sua função original. O luxo agora reside na tátilidade e na capacidade de atualizar o guarda-roupa básico através de pequenos ajustes de proporção e posicionamento, sem a necessidade de reformas radicais no armário.

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Photo: https://unsplash.com by Hermes Rivera is licensed under Free
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Olesya Arkhipova, designer e fundadora da marca Alevtini, identifica sete pontos onde essa transição visual acontece na prática.

A fluidez das amarrações

O lenço de seda, antes visto como um acessório rígido ou formal, perde a geometria do nó apertado. Em desfiles da Tory Burch, Chloé e Valentino, as faixas de seda substituem os lenços pesados e as gravatas austeras. A diferença concreta está na soltura: as pontas caem livremente sobre o peito, transformando a peça em um elemento de movimento.

Para a mulher brasileira, isso significa trocar o colar por uma fita de seda sobre a gola da camisa ou o decote do vestido. O segredo está em evitar a fixação excessiva; o nó deve ser relaxado para que o brilho delicado do tecido ilumine o rosto sem impor a rigidez de um uniforme.

A arquitetura da cintura

Celine e Valentino resgatam o cinto largo (estilo cummerbund), mas removem dele a função de espartilho ou compressão. O cinto deixa de ser uma ferramenta de ajuste para se tornar um elemento arquitetônico que estrutura a silhueta.

A peça funciona melhor quando contrasta com a simplicidade: sobre camisas volumosas, blazers ou vestidos monocromáticos. Ao posicioná-lo no ponto mais estreito do tronco, a peça não apenas marca a cintura, mas redefine as proporções do corpo, transformando uma peça básica em uma composição complexa.

O deslocamento do brilho

A Chanel e a Miu Miu propõem um exercício de desobediência visual com o broche. A norma habitual — prendê-lo na lapela — é abandonada. A joia agora migra para as costas, para o cinto, bolsos, sapatos ou bolsas.

Esse deslocamento transforma o broche em um ponto de luz inesperado. A estratégia ideal é utilizá-lo em fundos neutros e texturas foscas, como lã ou couro matte, garantindo que a peça não dispute atenção com a estampa do tecido, mas atue como um acento luminoso na composição.

A ironia da gravata

Nas coleções de Saint Laurent e Gucci, a gravata é despida de seu significado corporativo. Ela deixa de ser um símbolo de hierarquia para se tornar um elemento irônico, usada com os primeiros botões da camisa abertos, sobre camisetas ou até vestidos, muitas vezes sem o nó finalizado.

A aposta aqui é o contraste: combinar a rigidez formal da gravata de seda com a casualidade de uma t-shirt. Para manter o equilíbrio, quanto mais chamativo for o acessório, mais neutro deve ser o restante do look.

O rigor pontual do militar

Balmain e Alexander McQueen reinterpretam a estética militar não como fantasia, mas como detalhe técnico. Epaulettes (ombreiras), botões dourados e divisas aparecem de forma pontual para conferir rigidez e precisão ao ombro.

Para evitar que o visual se torne teatral, a recomendação é limitar-se a um único elemento militar. Quem deseja evitar a expansão visual dos ombros pode optar por costuras decorativas no tom do tecido em vez de apliques volumosos.

O lenço como ferramenta urbana

Versace e Gucci retiram o lenço de seda do nicho "retrô" e o transformam em um item versátil de rua. Ele deixa de ser apenas um acessório de pescoço para virar bandana, detalhe no cabelo ou adorno na alça da bolsa.

Um toque simples, como amarrar um lenço de cores sofisticadas no pescoço ao usar jeans e camisa branca, eleva a composição instantaneamente. A chave é escolher estampas contidas para que o acessório transmita nobreza em vez de excesso.

A redefinição do comprimento das meias

Miu Miu e Prada exploram a tensão visual entre a meia alta (até o joelho ou logo abaixo) e calçados clássicos, como loafers, scarpins e ankle boots. Esse detalhe altera a percepção da linha da perna, trazendo uma leveza juvenil ao rigor do sapato social.

Para que o visual permaneça sofisticado, as texturas devem ser opacas; brilhos ou rendas podem simplificar demais a produção. Para quem busca alongar a silhueta, a escolha ideal é a meia no mesmo tom do calçado, criando uma linha vertical contínua.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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