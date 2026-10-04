Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro

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A durabilidade de um esmalte não depende apenas da qualidade do produto, mas de como a pele ao redor da unha é preparada. O erro comum em manicures puramente manuais ou apenas com aparelhos é a insistência em uma técnica única para peles com texturas diferentes, o que resulta em cutículas mal acabadas ou traumas na matriz da unha. O manicure combinado resolve isso ao tratar a cutícula como um material variável, alternando a ferramenta conforme a resistência da pele.

Женщина красит ногти
Photo: https://unsplash.com by Toa Heftiba is licensed under Free
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A dinâmica da técnica combinada

O resultado desejado é uma área cuticular limpa e profunda, que permita ao esmalte avançar ligeiramente sobre a base da unha sem descolar precocemente. O gesto decisivo aqui não é a força, mas a alternância de instrumentos: a broca do aparelho remove a pterígio (aquela pele fina e aderida à lâmina), enquanto a tesoura ou alicate retira as partes laterais mais endurecidas e grossas.

Essa precisão muda a compreensão do processo: a máquina prepara o caminho e a ferramenta manual finaliza a moldura. O efeito visual é uma linha de crescimento mais limpa, o que estende a aparência de "unhas feitas" por até quatro semanas, já que a remoção de resíduos é mais completa do que no método tradicional.

O fluxo de execução

A sequência prioriza a função de cada etapa para evitar danos:

  • Preparação: Ajuste de comprimento, formato e remoção de resíduos anteriores.
  • Limpeza mecânica: Uso de brocas para elevar a cutícula e limpar a placa ungueal.
  • Corte preciso: Retirada manual da pele excedente com tesouras ou alicates.
  • Finalização técnica: Polimento, desengorduramento e aplicação do sistema de cores (base, esmalte e top coat).
  • Hidratação: Aplicação de óleos e cremes para selar a pele.

Limites e riscos da aplicação doméstica

A transição do salão para casa encontra a barreira da esterilização. Enquanto profissionais utilizam autoclaves, o ambiente doméstico oferece maior risco de inflamações se a higiene for negligenciada. Para quem opta por fazer a técnica sozinho, a variável de controle é a pressão e a velocidade da broca.

O uso de brocas cerâmicas, por serem mais suaves, diminui o risco de cortes. É fundamental evitar a manipulação da pele úmida com o aparelho e interromper a prática caso haja qualquer sinal de inflamação ou lesão na placa da unha. A técnica combinada é eficiente, mas sua segurança depende inteiramente da precisão do gesto e da esterilidade do material.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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