Chloé e Balmain apostam em alças de estribo para a temporada 2026/2027

A dependência do jeans como a única armadura possível para o outono e inverno costuma limitar o guarda-roupa a uma zona de conforto previsível. Para a temporada 2026/2027, a mudança não está apenas na troca da peça, mas na diversificação da matéria-prima. O foco desloca-se da rigidez do denim para a exploração de texturas que alteram a percepção de conforto e silhueta, movendo-se entre o toque macio do tricô e a barreira térmica do couro.

Photo: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брючный костям

A alteração visual mais concreta e intrigante surge com o retorno das alças de fixação sob o pé (estribos). Vistas em passarelas de casas como Chloé, Stella McCartney, Balmain e Jil Sander, essas presilhas mudam a forma como a calça se comporta no corpo: a peça deixa de apenas cair sobre o calçado para se tornar parte da estrutura do pé. Enquanto o mercado de massa ainda as entrega em versões coladas, como leggings, o design de alta moda expande esse detalhe para modelos mais volumosos. O resultado é uma tensão visual nova, que permite até a sobreposição com saias, desafiando a lógica tradicional da calça como peça única de cobertura inferior.

Essa busca por texturas tangíveis também resgata o veludo cotelê. O relevo do tecido, seja em costelas finas ou largas, traz uma dimensão tátil que o jeans não possui, oferecendo não apenas retenção de calor, mas uma profundidade visual que torna as combinações básicas mais densas e aconchegantes.

Proporções: do volume ao novo ajuste

As calças com pregas continuam a ditar a pauta, mas a inteligência agora está na escolha do tecido. Modelos amplos em lã fria, viscose densa ou misturas tecnológicas competem com as formas ajustadas. Um detalhe de styling que altera a proporção do look é a prática de encaixar a barra larga dentro do cano da bota, criando um volume concentrado nos quadris que afunila abruptamente no tornozelo.

Ao mesmo tempo, observa-se o retorno do corte ajustado, porém com uma distinção fundamental em relação ao antigo "skinny". A nova calça slim não comprime a pele nem molda o corpo com rigidez; ela acompanha as linhas da silhueta mantendo um respiro entre o tecido e a anatomia, priorizando a fluidez em vez da compressão.

No campo da funcionalidade, o couro e as alternativas ecológicas consolidam-se como a escolha lógica para dias chuvosos. Mais do que um item de moda, o material atua como um escudo prático que retira o visual do óbvio cotidiano, adicionando um brilho e uma estrutura que contrastam com a opacidade dos tricôs.

Para quem prioriza a mobilidade, o movimento divide-se em duas frentes: os conjuntos de tricô, que transformam a calça em uma extensão do suéter para criar cápsulas de conforto térmico, e os joggers. Estes últimos, agora em algodão pesado ou flanelados, deixam de ser apenas roupas de academia para se consolidarem como uniformes urbanos de inverno, onde a elasticidade da cintura substitui a rigidez do cinto tradicional.