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Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias

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O conforto do tricô no outono costuma ser sinônimo de volume: aquele suéter oversized que acolhe e esconde a silhueta. No entanto, a perspectiva para o outono de 2026 desloca esse eixo. O foco deixa de ser a amplitude do tecido para se tornar a precisão do corte e a função dos detalhes, propondo que a peça de malha não seja apenas uma camada de proteção, mas um elemento de estrutura do look.

Уличный стиль: осенняя мода в городе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A mudança mais imediata acontece na proporção. O volume excessivo, que dominou os últimos anos como uma espécie de "nuvem" de lã, cede espaço a modelagens que respeitam a linha dos ombros e acompanham a anatomia do corpo. Não se trata de um retorno ao ajuste rigoroso ou ao visual "justo", mas de um equilíbrio visual: o tricô mais fitting permite que a volumetria seja transferida para outras partes do corpo, como calças largas ou blazers estruturados, evitando que a pessoa desapareça dentro da roupa.

A geometria do decote e a funcionalidade do metal

O decote em V, antes restrito a modelos clássicos de escritório, ganha uma profundidade mais assertiva. Essa alteração visual expõe as clavículas e altera a percepção da verticalidade do tronco. A diferença concreta está na versatilidade da sobreposição: enquanto uma camiseta branca mantém o tom casual, a adição de uma gola alta fina sob o V cria uma complexidade de camadas que transforma a peça básica em um jogo de texturas.

Já a introdução do zíper transforma o tricô em algo quase arquitetônico. O zíper deixa de ser apenas um fechamento para se tornar a ferramenta que define a gola. Ao fechá-lo totalmente, cria-se uma gola alta rígida; ao abri-lo, molda-se um V fluido. Essa característica permite que a malha transite entre a estética esportiva e a sofisticação urbana, especialmente quando contrastada com o peso de um casaco de couro ou a sobriedade de calças de alfaiataria.

Tricô de manga curta e a lógica do colete

Uma subversão interessante é o suéter de manga curta em trama densa. Visualmente, a peça se aproxima de um top estruturado ou de um colete. A vantagem reside na ausência de excessos nas mangas, o que facilita o uso sob blazers e casacos sem criar aquele volume desconfortável nos braços. No início da estação, funciona como peça única; com a queda da temperatura, torna-se a camada superior sobre camisas, invertendo a lógica tradicional do suéter como peça externa final.

O diálogo entre o vintage e o contemporâneo

Os padrões retrô, como losangos e listras, retornam, mas a diferença está na combinação. O risco do visual "fantasia" ou excessivamente conservador é neutralizado pela escolha das peças inferiores. Em vez de combinar o tricô vintage com tecidos tradicionais como o tweed, a tendência é o choque visual: unir a nostalgia da trama com a modernidade de calças de couro ou saias maxi. É o contraste entre a memória do tecido e a atualidade da silhueta que torna a peça relevante para o cotidiano brasileiro.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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