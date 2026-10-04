Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas

A transição para o outono 2026 sugere um afastamento do minimalismo rigoroso em favor de peças com maior carga expressiva. A proposta não é a substituição integral do guarda-roupa, mas a introdução de elementos pontuais que alterem a percepção de conjuntos básicos já estabelecidos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенний зебровый стиль

Um movimento interessante ocorre nos pés: a substituição do mocassim tradicional pelos mules. Enquanto o mocassim encerra o pé em uma estrutura fechada e formal, o mule, ao eliminar o calcanhar, introduz uma tensão entre a rigidez intelectual e o despojamento. Essa mudança de proporção permite que a peça transite entre a alfaiataria e o jeans sem a formalidade excessiva do calçado fechado. O foco visual recai sobre o bico quadrado, fivelas e solados robustos, especialmente em texturas de camurça marrom chocolate e couro preto.

O uso de broches também passa por uma ressignificação. Se antes eram reservados a eventos noturnos ou a uma etiqueta conservadora, agora surgem em lapelas de blazers, golas de camisas ou bolsas em contextos cotidianos. A diferença reside na escala e no material: flores têxteis, organza e elementos vintage transformam o acessório em um ponto focal. Para que a peça não sature a composição, a lógica sugere a anulação de outros adornos volumosos, como colares, ou a aposta no tom sobre tom, onde a joia se funde à cor da roupa.

No vestuário, o suéter de rugby traz a estética esportiva para a cidade, mas sob uma nova lógica de contraste. O corte amplo em tricô denso e a gola polo contrastante rompem a monotonia do básico. O interesse visual aqui não está na peça isolada, mas na combinação inusitada: a densidade do algodão do rugby confrontada com a fluidez de uma saia midi de seda ou a sobriedade de calças sociais. Cores profundas como bordô, azul-marinho e off-white ancoram a peça em guarda-roupas capsulares.

A reestruturação da silhueta superior

A jaqueta com gola alta (estilo stand-collar) assume o lugar das tradicionais jaquetas de couro ou bombers. A mudança na gola altera a moldura do rosto e confere ao perfil uma aparência mais arquitetônica e compacta. Modelos levemente volumosos e curtos, com ombros caídos, redesenham a proporção do corpo, exigindo, em contrapartida, partes inferiores mais ajustadas — como saias lápis ou jeans retos — para equilibrar o volume superior.

Quanto às estampas, o onipresente leopardo abre espaço para outras variações animales, como zebra, tigre e vaca. A inteligência do uso agora evita o total look, concentrando o padrão em acessórios menores. Um cinto ou uma bolsa em estampa de zebra, por exemplo, altera a leitura de um conjunto simples de camisa branca e jeans, injetando movimento visual sem comprometer a neutralidade do look. A estampa de vaca, especificamente, encontra sua melhor sintonia ao ser combinada com a rusticidade da camurça e o denim.