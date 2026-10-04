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Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks

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O outono altera a função do acessório: ele deixa de ser um detalhe leve, típico do verão, para se tornar um elemento de peso. Com a chegada de tecidos densos e a sobreposição de camadas, a joia não apenas acompanha o visual, mas precisa competir com a volumetria das roupas para não desaparecer.

Женщины в ателье
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Para 2026, a distinção rígida entre o ouro e a prata perde a força. O foco desloca-se da cor do metal para a escala da peça. A tendência é a substituição do minimalismo — aquelas correntes finas e quase invisíveis — por formas geométricas e volumes massivos. O que muda aqui é a proporção: a joia passa a ser o ponto focal, capaz de equilibrar a robustez de um tricô pesado ou de um casaco estruturado.

A prata, tradicionalmente ligada a paletas frias, reafirma sua conexão com o grafite, o cinza e o preto. No entanto, a leitura atual foge do óbvio. Em vez de conjuntos delicados, a aposta está em anéis de formas geométricas amplas ou colares únicos e robustos. Essa escolha transforma a peça em um acento gráfico que corta a monotonia de camisas brancas ou jeans escuros, trazendo uma rigidez visual que dialoga com a sobriedade do inverno.

Já o ouro atua na profundidade das texturas quentes. Ele não apenas complementa cores como o bordô, o oliva e o caramelo, mas cria um contraste tátil com a lã, a camurça e o couro. A lógica atual privilegia a peça única de impacto — como correntes grossas ou brincos volumosos — em vez de múltiplas peças pequenas, o que evita que o visual fique excessivamente ornamentado e mantém a elegância do conjunto.

A quebra da exclusividade metálica

Uma das mudanças mais concretas na forma de usar acessórios é a aceitação do mix de metais. O erro estilístico de combinar ouro e prata é substituído por uma abordagem eclética. Para que essa mistura não pareça acidental, a estratégia passa pela repetição consciente: usar peças bicolores ou distribuir a mistura em ao menos dois pontos do corpo, como brincos de prata harmonizados com um anel de ouro e um relógio misto. Isso confere ao guarda-roupa uma flexibilidade maior, permitindo que a joia se adapte à peça de roupa, e não o contrário.

A joia em relação à silhueta

A escolha do acessório agora é ditada pela arquitetura da roupa. No caso de tricôs volumosos e cardigãs, a escala precisa ser ampliada; peças pequenas são visualmente absorvidas pela trama do tecido. É onde entram os broches, que retornam com força em coleções como as da Dior e Etro, migrando das lapelas dos blazers para vestidos e malharias, mudando o centro de gravidade do look.

Já no ambiente corporativo, com camisas e blazers, a precisão geométrica prevalece. Braceletes rígidos e brincos com inspiração Art Déco trazem personalidade sem romper a formalidade. A relação mais crítica, porém, ocorre na moda outerwear: quanto mais alto e fechado é o colarinho do casaco, maior deve ser o brinco para que o rosto não seja eclipsado pela roupa. Se a gola é aberta, o peso visual migra para correntes massivas usadas por cima da peça, transformando o acessório em parte da estrutura do casaco.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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