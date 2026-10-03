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Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look

Mulher

O acessório deixou de ser o detalhe final para se tornar o eixo central da composição no outono-inverno 2026/2027. Onde antes reinava o minimalismo silencioso e as peças quase invisíveis, agora entra o volume e a textura. A mudança é concreta: a joia não mais acompanha a roupa, ela a define. Uma camiseta branca ou um suéter de cashmere, que antes eram a base neutra, agora servem como tela para peças de impacto que alteram a proporção e a intenção do look.

Девушки в крупных украшениях
Photo: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Девушки в крупных украшениях

O retorno do broche, por exemplo, rompe com a função meramente decorativa da lapela do blazer. A peça ganha escala em flores volumosas e formas abstratas, mas a verdadeira mudança está na sua aplicação. Ao deslocar o broche para o colarinho da camisa — substituindo o colar — ou fixá-lo no cinto de um casaco, altera-se o ponto de luz e o foco do olhar. Quando agrupados em um cardigã, esses elementos transformam a peça de descanso em um item de design.

A geometria do ouro e a desconstrução da pérola

A estética dos anos 80 retorna através de metais pesados, mas com uma lógica de contraste. Brincos em gota e braceletes cuff largos não buscam o luxo óbvio, mas a tensão visual contra o simples. O impacto de um brinco robusto com um coque polido e camisa básica é que a joia passa a ditar a formalidade do traje, e não o contrário.

Já a pérola abandona a rigidez do clássico. A substituição das esferas perfeitas por pérolas barrocas, irregulares e multifacetadas retira a peça do território do conservadorismo. Ao combinar essas formas orgânicas com texturas brutas — como o couro de uma jaqueta biker ou o denim — a pérola deixa de ser um símbolo de status para se tornar um elemento de contraste tátil.

Escultura no pulso e a fluidez dos metais

Atenção especial recai sobre os braceletes rígidos e esculturais. A manobra de estilo mais interessante aqui é a sobreposição: usar a peça metálica ou de vidro colorido por cima da manga de uma gola alta fina. Esse gesto transforma a manga da roupa em parte da joia, mudando a silhueta do braço e criando uma estrutura arquitetônica no corpo.

No campo dos anéis e colares, a tendência segue a linha do volume escultórico e do boho revisitado. Medalhões e contas em camadas servem para "quebrar" a seriedade de ternos de corte seco, injetando uma organicidade que suaviza a rigidez do corporate look.

Por fim, a barreira entre o ouro e a prata cai. A mistura de metais, antes evitada, agora é incentivada para criar um visual mais natural e menos planejado. A prata, especialmente em formas futuristas, encontra sua força ao dialogar com a paleta fria da estação — cinzas, grafites e bordôs — provando que a harmonia agora reside na proximidade de estilo e forma, e não mais na coincidência de cores metálicas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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