Fragilidade transformada: cetim encontra blazers e trench coats em nova proposta

O slip dress nasceu para ser invisível. Projetado originalmente como uma peça de lingerie, sua função era puramente utilitária: suavizar a silhueta sob a roupa principal, eliminando marcas e volumes. Para isso, a construção exigia tecidos etéreos, sem adornos, mantendo-se estritamente no domínio do íntimo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в черном платье-комбинации и коричневом жакете

A transição do boudoir para a luz do dia ocorreu quando a moda dos anos 60, liderada por nomes como André Courrèges e Mary Quant, rompeu com a rigidez dos corpetes. Ao priorizar a liberdade de movimento e a simplicidade das linhas, a peça deixou de ser um suporte para se tornar a protagonista. Nos anos 70, Halston refinou esse movimento com o corte enviesado, elevando a combinação ao status de traje de gala, enquanto o minimalismo dos anos 90, com a influência de John Galliano e a imagem icônica de Kate Moss em 1993, consolidou o slip dress como um símbolo de sofisticação despojada.

A ressignificação para o outono de 2026

Se antes a peça era definida pela sua leveza quase nua, a proposta para o outono de 2026 é a desconstrução dessa fragilidade através da sobreposição. O foco não está mais na peça isolada, mas na tensão criada entre texturas opostas, retirando o vestido de seu contexto puramente sensual para inseri-lo em uma lógica urbana e funcional.

A principal mudança visual reside no contraste entre a fluidez do cetim ou da seda e a rigidez de estruturas externas. O uso de um blazer de corte reto e ombros arquitetônicos, por exemplo, altera a percepção do vestido: a delicadeza do tecido deixa de ser "feminilidade passiva" para se tornar um contraponto ao peso da alfaiataria. É o equilíbrio entre o poder e a suavidade.

Outra alternativa é a aposta no volume tátil. A combinação de um cardigã de cashmere ou lã de trama grossa com a superfície deslizante do slip dress cria um jogo de profundidade visual. Essa mesma lógica de contrastes se aplica ao uso do trench coat, onde a rusticidade do tecido técnico do casaco protege a fragilidade de detalhes em renda, transformando a fragilidade em um elemento de design, e não apenas de exposição.

Para o cotidiano, a peça assume novas funções quando combinada com camisas de algodão oversized, que neutralizam o teor noturno do vestido, transformando-o em uma base versátil. Já a abordagem grunge, resgatando a estética dos anos 90 com botas pesadas ou loafers robustos, remove definitivamente qualquer resquício de "intimidade" do look, conferindo-lhe uma dinâmica contemporânea e urbana, onde a peça de lingerie se torna, finalmente, uma armadura de estilo.