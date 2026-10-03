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Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas

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A temporada de inverno 2026/27 propõe um deslocamento do olhar: o foco sai do experimentalismo efêmero das passarelas para se concentrar na materialidade e na arquitetura do vestir cotidiano. A mudança central não está na invenção de novas peças, mas na reconfiguração de como texturas, proporções e camadas interagem para atualizar o guarda-roupa sem romper com a funcionalidade.

Ботфорты в глубоких винных оттенках
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ботфорты в глубоких винных оттенках

O uso de peles e texturas felpudas, antes restrito ao luxo noturno ou a acessórios pontuais, agora assume um papel utilitário. Golas, punhos e bolsas com volume tátil — seja em materiais sintéticos que mimetizam a alpaca ou a lã bruta — deixam de ser adornos para se tornarem elementos de contraste. Ao combinar essas superfícies táteis com a rigidez do jeans ou a fluidez de calças largas, a mulher brasileira altera a percepção do look, transformando o básico em algo visualmente dinâmico.

O casaco, por sua vez, deixa de ser a camada final para se tornar a peça central da silhueta. A aposta está em modelos longos e estruturados, como trench coats de couro e capas, que definem a presença no espaço. A paleta migra do preto absoluto para tons orgânicos profundos — chocolate, vinho, azul-tinta e caramelo -, cores que mantêm a sobriedade, mas trazem uma vibração mais rica e menos plana ao conjunto.

A redefinição da estrutura formal

O vestuário corporativo passa por um processo de descompressão. O terno rígido cede lugar a blazers com ombros mais naturais e calças de volume ampliado. Essa flexibilização da alfaiataria permite que a peça de status se adapte ao ritmo urbano, substituindo a camisa formal por tricôs macios, o que altera a proporção entre o rigor e o conforto.

A saia lápis também é revisitada. O que muda aqui é a materialidade e o contexto: couro e lã densa substituem os tecidos típicos de escritório, enquanto costuras assimétricas quebram a linearidade do modelo. A inteligência do look reside em afastar a peça do ambiente administrativo, combinando-a com blusas volumosas e botas cano alto, criando um jogo de tensões entre o justo e o amplo.

A marcação da cintura retorna, mas não como um aperto restringente, e sim como um recurso de proporção. Cintos largos sobre casacos de lã ou vestidos volumosos servem para organizar a silhueta sem anular a liberdade de movimento. O ponto de interesse visual surge no encontro de materiais opostos, como o couro contra o bouclé ou a camurça contra a lã.

Detalhes que alteram a percepção

A atenção se volta para a linha do pescoço. Golas altas e escultóricas, além de golas removíveis, eliminam a necessidade de excesso de acessórios, concentrando a força do visual na moldura do rosto e conferindo um aspecto mais deliberado à composição.

Mais do que o corte, a superfície do tecido assume o protagonismo. Veludo, camurça e bouclé deixam de ser detalhes para se tornarem a mensagem principal. Uma peça de textura marcante, como um blazer de veludo, é capaz de elevar a complexidade de um look básico sem a necessidade de adornos supérfluos.

A sobreposição deixa de ser uma estratégia puramente térmica para se tornar um exercício estilístico de imperfeição. A mistura de materiais díspares — lã, denim e transparências — rompe com a lógica da combinação óbvia, resultando em camadas que parecem ter sido montadas organicamente.

Embora a base permaneça neutra, a introdução de cores saturadas, como o vermelho intenso, verde profundo e azul elétrico, funciona como um ponto de luz. A aplicação é cirúrgica: uma gola alta ou um calçado vibrante são suficientes para oxigenar o visual.

Por fim, o monocromático preto é resgatado, mas agora combatendo a monotonia através da profundidade tátil. O segredo para evitar que o look fique "plano" é a coexistência de texturas: a opacidade da lã convivendo com o brilho do couro e a suavidade do cashmere. É a diferença concreta entre as superfícies que cria a sofisticação, transformando o preto em uma composição rica em nuances.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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