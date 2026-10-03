Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma

Discutir a estética do corpo costuma girar em torno do rosto ou da silhueta geral, mas há uma zona que permanece em segundo plano, justamente porque passa a maior parte do ano coberta por roupas: os joelhos. Para muitas pessoas, essa área é invisível até o dia em que uma saia curta é usada ou até quando a pele, cansada e marcada, chama a atenção de um modo que não esperavam. O que se vê ali não é apenas pele, mas o resultado de pressões sociais sobre o corpo, de expectativas de juventude e de uma rotina que, muitas vezes, negligencia o que fica fora do foco do espelho.
Não se trata de criar uma nova pressão estética, mas de reconhecer que o cuidado com o corpo é também uma forma de agência. Quando a pele dos joelhos apresenta aspereza, perda de elasticidade ou manchas, isso não é apenas um detalhe cosmético; é um sinal de como o corpo respondeu a hábitos, mudanças de peso e ao tempo. A questão não é se deve ou não se preocupar, mas o que se pode fazer de forma responsável, sem cair em padrões irreais ou em promessas milagrosas.</n
Madina Osmano, cirurgiã plástica e cosmética, oferece uma leitura que vai além da estética superficial. Para ela, a condição da pele acima dos joelhos está intimamente ligada à estabilidade do peso corporal. Flutuações bruscas na massa corporal esticam a pele, que, com o envelhecimento, perde naturalmente sua capacidade de recuperação. Isso não significa que qualquer variação de peso seja um problema, mas que a consistência — ou a falta dela — pode ter consequências visíveis.</n
O cuidado, nesse contexto, não é uma lista de produtos, mas um conjunto de práticas sustentáveis:
É importante notar que essas recomendações não constituem um roteiro obrigatório. Elas partem da premissa de que o corpo é diverso e que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A chave não é a perfeição, mas a consistência e o respeito às limitações individuais.</n
As celebridades frequentemente são apresentadas como modelos de cuidado corporal, mas seus relatos mostram algo mais complexo do que apenas dedicação ao exercício. Para muitas delas, a manutenção da aparência é uma resposta ativa a uma cultura que julga corpos constantemente. Jennifer Lopez e Jennifer Aniston, por exemplo, mantêm rotinas de treino intensas, combinando força, funcionalidade e, em alguns casos, boxe e trambolim. Essas escolhas não são aleatórias; são estratégias para gerenciar o corpo em um ambiente onde a visibilidade é permanente.
Victoria Beckham e Melania Trump, por sua vez, são conhecidas por abordagens mais restritivas na alimentação, evitando processados e açúcares. Esse controle não é apenas sobre peso, mas sobre uma relação disciplinada com o consumo, que reflete uma postura de responsabilidade pessoal diante de um corpo que está sempre em público. A escolha, aqui, é uma forma de autonomia, mas também de vulnerabilidade, já que o escrutínio é constante e a falha é amplificada.</n
Charlize Theron e Kristie Brinkley integram o movimento à vida cotidiana, herdando da dança ou da ioga uma relação com o corpo que é tanto estética quanto existencial. Para elas, o exercício não é um fim, mas um meio de se manter presente e alinhada consigo mesmas. Essa perspectiva desloca a discussão da aparência para a experiência corporal, lembrando que o cuidado é também um ato de autocuidado, não apenas de performance.
A história de Lauren Sanchez, que enfrentou críticas sobre a aparência de seus joelhos, é um lembrete importante de que, mesmo para quem está acostumado ao holofote, o julgamento sobre o corpo não tem fim. A reação dela — recorrer a procedimentos cosméticos e ajustar o estilo de vida — não deve ser lida como uma falha, mas como uma escolha entre as disponíveis. No entanto, é crucial separar a experiência individual de uma norma coletiva. O fato de uma celebridade buscar soluções não significa que todos devam fazer o mesmo, nem que a necessidade de cuidado seja um defeito. É apenas uma das muitas formas de navegar entre o desejo de bem-estar e as expectativas externas.
No final, a questão dos joelhos não é sobre a cor ou a textura da pele, mas sobre como nos relacionamos com nossos corpos em uma sociedade que nos ensina a vê-los como objetos a serem corrigidos. O cuidado, quando é feito a partir do autoconhecimento e não da ansiedade, pode ser uma fonte de força. Não há uma resposta única, mas há a possibilidade de escolher, com clareza, o que queremos para nós mesmas.
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