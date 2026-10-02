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Cílios 2026: a transição do volume universal para a personalização anatômica

Mulher

A beleza em 2026 abandona a ideia de moldes universais para focar na anatomia individual. O volume excessivo e as camadas pesadas de cílios, que dominaram o mercado por anos, dão lugar a uma personalização baseada na forma do olho, na saúde dos fios naturais e na rotina da cliente.

Девушка у косметолога
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка у косметолога

O resultado desejado agora não é a preenchimento total, mas a manipulação de variáveis específicas — como a densidade do feixe e a direção do fio — para alterar a expressão do olhar sem sobrecarregar a pálpebra.

Efeito Molhado: a simulação de rímel

Para quem busca a aparência de cílios recém-maquiados, a variável decisiva está na formação de "feixes fechados". Diferente da técnica clássica, onde se busca preencher cada espaço, aqui o profissional cria pontas densas e brilhantes que não se abrem.

O gesto técnico central é deixar pequenos intervalos entre esses grupos de fios. Esse "vazio" controlado impede que o olhar fique pesado e garante a leveza visual, simulando o efeito de fios definidos por rímel, estilo adotado por figuras como Zendaya e Dua Lipa.

Efeito Kylie: a construção de textura

O objetivo aqui é romper a linearidade do cílio. Em vez de uma linha uniforme, o profissional distribui feixes alongados que sobressaem cerca de 2 milímetros acima da massa principal de fios.

Essa alternância de comprimentos cria profundidade e abre o olhar, sendo a solução ideal para quem tem fios claros ou ralos. O limite técnico é rigoroso: o prolongamento não deve exceder 30% do comprimento do fio natural para não comprometer o folículo.

Efeito Lami: a hibridização do volume

Este método resolve o problema de quem deseja o visual do lifting (laminação), mas não possui densidade natural para que o procedimento sozinho funcione. A técnica combina fios de espessuras variadas com curvaturas suaves (categorias C ou CC).

O resultado é um cílio estruturado, com brilho e elevação, funcionando como um híbrido entre a extensão clássica e a laminação, ideal para fios excessivamente retos.

Geometrias Regionais: Coreia vs. Mundo Árabe

A escolha do estilo agora passa pela manipulação do ponto de maior volume no olho:

Estilo Coreano (Doll Eye): O foco é a naturalidade máxima. O ponto mais longo do cílio é concentrado no centro do olho, diminuindo gradualmente para as extremidades. Com fios ultrafinos (0,10-0,12 mm), o gesto cria um olhar "de boneca", discreto e suave, indicado para pálpebras monoestratificadas.

Estilo Árabe: Aqui, a variável é o alongamento direcionado ao canto externo. O objetivo é criar o efeito "fox eyes" ou "cat eye". A diferença técnica atual é a inserção de "ar" entre as extensões, evitando que o volume se torne um bloco sólido e mantendo a elegância mesmo em comprimentos acentuados.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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