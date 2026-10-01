A ascensão da estampa de tigre: a verticalidade que substitui a neutralidade do leopardo

O leopardo e a zebra, que se tornaram quase neutros no guarda-roupa, perdem o protagonismo no outono de 2026 para a estampa de tigre. A mudança não é apenas a troca de um animal por outro, mas a substituição de manchas pontuais e linhas repetitivas por traços alongados e uma paleta mais quente.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летний образ с тигровой блузой

Enquanto o leopardo se diluiu como uma peça básica de fundo, o tigre impõe um ritmo visual diferente. As listras verticais e a mistura de tons cobre, caramelo e marrom alteram a proporção da silhueta, trazendo uma verticalidade que a mancha circular do leopardo não possui. Essa geometria mais agressiva exige que a peça seja o centro gravitacional do look.

A transição do print da passarela para a rua aparece em volumes contrastantes. O casaco oversized da Alaïa, usado por Rihanna, e o vestido Chanel de Kendall Jenner mostram que a força do tigre é domesticada pelo corte: quanto mais rigorosa a alfaiataria, menor o risco do visual parecer datado ou excessivo.

A lógica do uso

A alta saturação de cor e a direção das linhas do tigre demandam um contraponto seco. A estratégia para evitar o excesso é o isolamento da peça. Quando combinada com jeans retos, camiseta branca e botas de bico fino, a estampa deixa de ser um "disfarce" e passa a ser um ponto de luz sobre uma base neutra.

A regra de ouro para a temporada é a exclusividade do padrão. O tigre não tolera a coexistência com xadrez, poás ou listras clássicas; a sobreposição de prints anula a sofisticação do visual. Para quem resiste a peças inteiras, o caminho é a fragmentação do acessório: um cinto ou lenço introduzem a cor e o movimento sem alterar a estrutura de um look monocromático.

Uma alternativa equilibrada surge na saia: ela permite a entrada do print no guarda-roupa sem a exposição total de um casaco, funcionando como um meio-termo entre a discrição do básico e a ousadia do look total.