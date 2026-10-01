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Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade

Mulher

Unhas fracas, descamando ou quebrando são sinais claros de que a placa ungueal perdeu densidade, geralmente após o uso prolongado de gel ou remoções traumáticas. O erro comum é tentar camuflar o problema com nova cobertura; a solução real exige a interrupção do polímero para que a queratina se reorganize.

Ногти слоятся
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Ногти слоятся

O primeiro gesto decisivo é a poda. Unhas fragilizadas com comprimento excessivo funcionam como alavancas: qualquer impacto lateral gera um rompimento profundo. Manter as unhas curtas reduz a tensão mecânica sobre a base. Na hora de dar forma, a pressão deve ser mínima, trocando lixas grossas por abrasivos finos para evitar que as camadas da unha se separem ainda mais.

Nutrição e a zona de crescimento

A hidratação superficial não resolve a fragilidade se não atingir a matriz — a área na base da unha onde ocorre a produção celular. Em vez de apenas passar o produto, o movimento correto é a massagem circular na cutícula e na base do dedo, forçando a absorção de óleos vegetais (amêndoas, abricó ou oliva). Esse gesto estimula a circulação local e entrega nutrientes onde a unha nasce.

Para quem busca um resultado mais rápido, séruns farmacêuticos e bases fortalecedoras atuam como um exoesqueleto temporário, preenchendo microfissuras e impedindo a perda de água da placa enquanto a nova unha cresce.

Barreiras contra a desidratação

O contato direto com detergentes e sabões remove os lipídios naturais da unha, deixando-a porosa e quebradiça. O uso de luvas de borracha não é um detalhe, mas a única forma de impedir que a química doméstica degrade a estrutura já fragilizada. Para recuperar a luminosidade e a rigidez, banhos de óleo com gotas de limão ajudam a selar a superfície e clarear manchas.

A rotina de recuperação se resume a três pontos de controle:

  • Aplicação de óleo na base da unha imediatamente antes de dormir.
  • Uso de creme hidratante após cada lavagem das mãos para evitar que a pele ao redor rache.
  • Correção imediata de qualquer rebarba com lixa fina, evitando puxar a unha.

A mudança visual começa a aparecer entre duas e quatro semanas. Esse é o tempo necessário para que a parte danificada seja empurrada para a extremidade e a nova placa, mais densa e com brilho natural, torne-se visível.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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