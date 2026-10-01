Casaco-robe com cinto marca cintura e integra pelo ao cotidiano urbano

O luxo ostensivo do pelo cede lugar à manipulação de volume e cor. Para a temporada 2026-2027, a peça deixa de ser um símbolo de status estático para se tornar um exercício de proporção. A mudança central está na desconstrução da imagem tradicional da pele: o foco agora é como a peça altera a silhueta e se integra ao cotidiano urbano sem carregar a nostalgia datada de décadas passadas.

Photo: Mos.ru by Фото: Владимир Охрименко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зима

A volta do casaco-robe com cinto resolve o problema do volume excessivo. Ao marcar a cintura, a peça deixa de esconder o corpo e passa a estruturá-lo, permitindo que o pelo conviva com botas cano alto ou saias midi sem achatar a figura. Já a migração para o comprimento cropped, em formato de jaquetas, desloca o uso do pelo para cenários mais dinâmicos, como a direção de veículos e a movimentação rápida na cidade, onde a peça funciona melhor com jeans e tricôs.

A transição cromática

O preto perde o protagonismo para tons terrosos. Chocolate, café e castanho trazem uma profundidade visual que suaviza a peça, facilitando a combinação com cinza grafite ou azul frio. Essa mudança de paleta altera a percepção do material: o pelo deixa de ter um contraste rígido e passa a ter uma fluidez orgânica.

Nos tons claros, o branco puro é substituído pelo off-white e creme, que evitam o aspecto artificial e permitem a criação de looks monocromáticos mais naturais. Para quem opta por cores saturadas — vermelho, bordô ou verde -, a peça assume a função de ponto focal absoluto, exigindo que o restante da composição seja neutro para não competir com a intensidade da cor.

Textura e volume

O animal print retorna, mas a lógica de uso mudou. Para que o leopardo não recaia no clichê, ele agora é ancorado por bases minimalistas: golas altas lisas e calçados discretos. A peça deixa de ser o "look" para ser um elemento de textura dentro de um conjunto sóbrio.

O uso de pelos longos e desestruturados altera a proporção do corpo, criando uma massa visual significativa. A resposta a esse volume é a compensação: a parte inferior do corpo deve ser mantida em cortes ajustados, criando um equilíbrio entre a amplitude superior e a definição inferior.

As silhuetas retas de comprimento médio, herança dos anos 90, reaparecem agora despojadas de ornamentos, combinadas com denim contemporâneo. No extremo oposto, o comprimento maxi, que chega quase ao chão, resolve a composição por si só, eliminando a necessidade de acessórios complexos ao transformar a peça em uma moldura completa para o corpo.