Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial

Setembro funciona como um marco para a indústria da beleza. É o momento de abandonar a fluidez do verão em favor de estruturas mais definidas, mas que ainda preservem a naturalidade.

Photo: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg Девушка наносит румяна

A nova geometria do blush

A principal mudança estética desta temporada está na aplicação do blush. O foco sai do topo das maçãs do rosto e desce para a região central. Esse deslocamento simula um fluxo sanguíneo natural, resultando em um aspecto mais jovial e menos artificial.

A maquiadora Anastasiya Korshynova sugere substituir o brilho úmido e os iluminadores intensos do verão por acabamentos aveludados ou acetinados. Para quem busca um resultado orgânico, a troca de texturas cremosas por versões em pó é a escolha mais segura, pois a fusão com a pele ocorre de forma mais suave.

Cabelos: a força do detalhe

Para quem evita mudanças radicais de corte ou cor, a atualização do visual passa por ajustes pontuais. A stylist de cabelos Sofya Maksimovna Cherepanova indica a mudança da risca do cabelo como a forma mais rápida de alterar a percepção do rosto sem riscos. O uso de acessórios, como presilhas e elásticos em tons outonais, complementa essa transição.

No cuidado com os fios, a tendência é a mobilidade. A fixação rígida e os cachos matemáticos dão lugar à textura natural. O uso de mists texturizadores e sprays de brilho leves substitui o excesso de finalizadores que deixam o cabelo com aspecto estático.

Lábios e a estética do imperfeito

A tendência para 2026 rompe com a busca pela perfeição simétrica. O foco agora é a individualidade e a leve negligência calculada. O destaque fica para lábios com acabamento espelhado em tons de pêssego ou frutas vermelhas. A técnica consiste em combinar um lápis de contorno vibrante com um gloss denso, o que amplia o volume visual e adiciona atitude ao rosto.

Cores e a desconstrução do olhar

Após a hegemonia do visual "nude", as sombras coloridas retornam. A paleta transita entre tons profundos, como oliva e taupe, e opções mais arriscadas, como prata e roxo intenso.

A regra agora é a desconstrução: a растушевка (esfumação) impecável perde espaço para a aplicação fluida. A ideia é criar manchas "aquareladas", preferencialmente aplicadas com os dedos, fugindo da rigidez do clássico smokey eye. A assimetria passa a ser lida como característica de personalidade, não como erro técnico.

Para quem prefere sutileza, a substituição da máscara de cílios preta por uma tonalidade borgonha é a alternativa ideal para inserir a paleta de outono no cotidiano sem alterar drasticamente a imagem.