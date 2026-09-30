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Peças festivas no dia a dia: como equilibrar o brilho com texturas opacas

Mulher

Roupas guardadas para a "ocasião especial" costumam acumular poeira enquanto a data ideal nunca chega. A moda atual propõe o oposto: eliminar a barreira entre o guarda-roupa casual e o festivo, integrando peças sofisticadas à rotina diária.

Чемодан с одеждой и обувью
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Чемодан с одеждой и обувью

O segredo para equilibrar o visual é o contraste. A ideia é misturar códigos, como combinar o brilho do cetim com o jeans ou sapatos delicados com tricôs pesados. Para evitar que o look pareça excessivo, escolha apenas um item festivo como ponto central e mantenha as demais peças neutras.

Saia de cetim: do jantar ao escritório

A saia de cetim funciona no ambiente de trabalho quando combinada com texturas opacas. O contraste entre o brilho do tecido e a densidade de um suéter volumoso, uma camiseta básica ou um longsleeve retira a característica puramente noturna da peça.

  • Texturas: Lã, cashmere ou camurça anulam o excesso de brilho.
  • Calçados: Loafers, botas de cano alto com solado plano ou tênis reduzem a formalidade.
  • Cores: Tons fechados, como bordô, grafite, verde-escuro ou chocolate, facilitam a adaptação ao dia.

Acessórios: broches e bolsas de festa

O broche, longe de ser um item datado, serve para personalizar peças básicas. Fixá-lo na lapela de um blazer, no colarinho de uma camisa ou na alça da bolsa adiciona um detalhe visual imediato. O efeito é mais preciso quando usado com jeans retos e camiseta branca.

Bolsas pequenas, com cristais ou paetês, também podem sair do armário. A regra aqui é a neutralidade do fundo: quanto mais simples a roupa, melhor. Uma combinação de jeans claro, regata e trench coat cria a base necessária para que o acessório brilhe sem parecer deslocado.

Vestido slip dress e a sobreposição

O vestido-combinação deixa de ser uma peça íntima ou de festa ao ser usado em camadas. No frio, a técnica consiste em vestir uma gola alta por baixo, adicionar meias calças densas e botas de cano alto. O toque final fica por conta de um cardigan de trama grossa ou um casaco estruturado, transformando a peça em um look apto para o escritório.

Salto alto no cotidiano

Para substituir o tênis sem abrir mão do conforto, a escolha deve recair sobre saltos blocados, modelos com palmilha macia ou o kitten heel (salto baixo e fino). Esses sapatos elevam a composição de calças largas, vestidos de tricô ou saias jeans, conferindo um aspecto mais polido ao visual sem comprometer a mobilidade.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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