Tonalização chocolate natural: a combinação de café e henna para camuflar fios brancos

A coloração química frequente costuma ressecar a fibra capilar, tornando os fios quebradiços e opacos. Para quem busca camuflar os fios brancos sem agredir a estrutura do cabelo ou elevar os custos com salões, uma alternativa é a tonalização natural com café e henna, que entrega um tom chocolate e atua como tratamento.

Photo: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с сомнением смотрит на миску с домашней маской для волос

Ingredientes da mistura

A base pigmentada é formada pela combinação de café solúvel e henna. Para preparar a mistura, separe:

2 colheres de sopa de café solúvel;

2 colheres de sopa de henna (indiana ou iraniana);

50g de casca de carvalho em pó;

250ml de água.

Modo de preparo e aplicação

O processo começa com a extração do pigmento da casca de carvalho. Ferva 50g da casca em um litro de água por 15 minutos em fogo baixo. Após o resfriamento, coe a mistura com um tecido fino ou peneira para remover resíduos sólidos.

Em um recipiente, misture a henna e o café. Adicione o decocto de carvalho morno aos poucos, mexendo até atingir a consistência de um creme espesso. Deixe a mistura descansar por 15 minutos para ativar os pigmentos.

Aplique a pasta sobre os cabelos limpos e levemente úmidos, focando nas têmporas e na risca do cabelo. Para potencializar a fixação da cor, cubra a cabeça com uma touca plástica e uma toalha, criando um efeito térmico. O tempo de pausa varia entre 60 e 90 minutos.

Enxágue apenas com água morna, dispensando o uso de shampoo. Para selar as cutículas e fixar a cor, finalize o enxágue com uma solução de vinagre de maçã (1 colher de sopa para cada litro de água).

Limites e precauções

Este método é indicado apenas para cabelos castanhos e pretos. Em tons claros, a mistura pode gerar cores imprevisíveis ou intensas demais. A quantidade de massa varia conforme o comprimento: de 100g a 300g para cortes curtos e médios, e até 500g para fios longos.

Antes da aplicação total, é fundamental testar a mistura em uma mecha isolada para verificar o tom resultante.

FAQ: Dúvidas comuns

Qual a frequência ideal?

Não exceda uma aplicação por semana para evitar o ressecamento provocado pelo excesso de henna. O ideal é realizar o processo 2 ou 3 vezes por mês.

Por que usar a casca de carvalho?

Ela contém taninos que funcionam como fixadores para o pigmento escuro do café e reforçam a resistência do fio.

Cobre totalmente os fios brancos?

Por ser um método natural, não oferece a opacidade total das tintas químicas. Os fios brancos ficam com um tom iluminado e natural.

O que fazer se a cor ficar clara?

É possível estender o tempo de pausa para até 2 horas ou aumentar a proporção de café na próxima aplicação.